Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa 2026? Veja data e horário

Marquinhos: defensor é o capitão da Seleção Brasileira na Copa 2026 (Charly TRIBALLEAU / AFP)
Repórter
Publicado em 19 de junho de 2026 às 23h29.
Após vencer o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira, 19, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira já se prepara para o próximo jogo no torneio.
O Brasil volta ao gramados na quarta-feira, 24, contra a Escócia, pela terceira rodada da fase de grupos. A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.
O próximo jogo do Brasil será contra a Escócia, na quarta-feira, 24 de junho, às 19h (horário de Brasília).
O jogo entre Brasil e Escócia terá transmissão ao vivo de Globo, Sportv, GETV, SBT, Nsports e CazéTV.
O caminho do Brasil na próxima fase depende da posição final da Seleção no Grupo C. Se terminar em primeiro lugar, a equipe enfrentará o segundo colocado do Grupo F. Caso avance em segundo, terá pela frente o líder do Grupo F.
A chave reúne Holanda, Japão, Tunísia e Suécia, o que pode colocar o Brasil diante de um adversário de peso logo no primeiro jogo eliminatório.
Se a classificação vier apenas como um dos melhores terceiros colocados, o cenário fica mais aberto. Nesse caso, a Seleção poderá enfrentar os líderes dos grupos A, E ou I, que incluem equipes como México, Alemanha, França e Noruega.
|Posição
|Seleção
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols marcados
|Gols sofridos
|Saldo de gols
|Fair play
|Pontos
|1
|Brasil
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|-3
|4
|2
|Marrocos
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|-1
|4
|3
|Escócia
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|-4
|3
|4
|Haiti
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|-4
|0