Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa 2026? Veja data e horário

Após vencer o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira, 19, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira já se prepara para o próximo jogo no torneio.

O Brasil volta ao gramados na quarta-feira, 24, contra a Escócia, pela terceira rodada da fase de grupos. A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?

O próximo jogo do Brasil será contra a Escócia, na quarta-feira, 24 de junho, às 19h (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo Brasil x Escócia?

O jogo entre Brasil e Escócia terá transmissão ao vivo de Globo, Sportv, GETV, SBT, Nsports e CazéTV.

Quem o Brasil pode enfrentar no mata-mata?

O caminho do Brasil na próxima fase depende da posição final da Seleção no Grupo C. Se terminar em primeiro lugar, a equipe enfrentará o segundo colocado do Grupo F. Caso avance em segundo, terá pela frente o líder do Grupo F.

A chave reúne Holanda, Japão, Tunísia e Suécia, o que pode colocar o Brasil diante de um adversário de peso logo no primeiro jogo eliminatório.

Se a classificação vier apenas como um dos melhores terceiros colocados, o cenário fica mais aberto. Nesse caso, a Seleção poderá enfrentar os líderes dos grupos A, E ou I, que incluem equipes como México, Alemanha, França e Noruega.

Classificação do Grupo C da Copa do Mundo 2026