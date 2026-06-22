Esporte

Fase de grupos copa 2026

Como está a classificação dos grupos da Copa do Mundo? Veja tabela

México já garantiu vaga nas oitavas, enquanto Brasil, Alemanha e Estados Unidos lideram suas chaves

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 11h20.

A fase de grupos da Copa do Mundo segue a todo vapor, com rodadas decisivas definindo quem avança para o mata-mata. Ao todo, os oito melhores colocados entre os terceiros lugares de cada chave, além dos dois primeiros de cada grupo, vão se juntar aos demais classificados.

Veja, a seguir, como está a classificação completa de todos os 12 grupos do torneio.

Grupo A

PosSeleçãoPJVEDGPGCSG%
1México62200303100
2Coreia do Sul3210122050
3República Tcheca1201123-116
4África do Sul1201113-216

3ª rodada

Grupo B

PosSeleçãoPJVEDGPGCSG%
1Canadá4211071666
2Suíça4211052366
3Bósnia1201125-316
4Catar1201117-616

3ª rodada

  • Suíça x Canadá (24/06, quarta, 16h, no Vancouver Place)
  • Bósnia x Catar (24/06, quarta, 16h, no Seattle Field).

Grupo C

PosSeleçãoPJVEDGPGCSG%
1Brasil4211041366
2Marrocos4211021166
3Escócia3210111050
4Haiti0200204-40

3ª rodada:

Grupo D

PosSeleçãoPJVEDGPGCSG%
1Estados Unidos62200615100
2Austrália3210122050
3Paraguai3210124-250
4Turquia0200203-30

3ª rodada

  • Turquia x Estados Unidos (25/06, quinta, 23h, em Los Angeles)
  • Paraguai x Austrália (25/06, quinta, 23h, em Santa Clara).

Grupo E

PosSeleçãoPJVEDGPGCSG%
1Alemanha62200927100
2Costa do Marfim3210122050
3Equador1201101-116
4Curaçao1201117-616

3ª rodada

Grupo F

PosSeleçãoPJVEDGPGCSG%
1Holanda4211073466
2Japão4211062466
3Suécia3210166050
4Tunísia0200219-80

2ª rodada (resultados)

  • Holanda 5 x 1 Suécia (20/06, sábado, em Houston)
  • Tunísia 0 x 4 Japão (21/06, no El Gigante de Acero).

Grupo G

PosSeleçãoPJVEDGPGCSG%
1Egito4211042266
2Irã2202022033
3Bélgica2202011033
4Nova Zelândia1201135-216

2ª rodada (resultados)

Grupo H

PosSeleçãoPJVEDGPGCSG%
1Espanha4211040466
2Uruguai2202033033
3Cabo Verde2202022033
4Arábia Saudita1201115-416

2ª rodada (resultados):

Grupo I

PosSeleçãoPJVEDGPGCSG%
1Noruega31100413100
2França31100312100
3Senegal0100113-20
4Iraque0100114-30

2ª rodada (hoje)

Grupo J

PosSeleçãoPJVEDGPGCSG%
1Argentina31100303100
2Áustria31100312100
3Jordânia0100113-20
4Argélia0100103-30

2ª rodada (hoje)

Grupo K

PosSeleçãoPJVEDGPGCSG%
1Colômbia31100312100
2RD Congo1101011033
3Portugal1101011033
4Uzbequistão0100113-20

2ª rodada (amanhã, 23/06)

Grupo L

PosSeleçãoPJVEDGPGCSG%
1Inglaterra31100422100
2Gana31100101100
3Panamá0100101-10
4Croácia0100124-20

2ª rodada (amanhã, 23/06)

Como funciona a classificação

Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as chaves.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.

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