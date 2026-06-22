Como está a classificação dos grupos da Copa do Mundo? Veja tabela

A fase de grupos da Copa do Mundo segue a todo vapor, com rodadas decisivas definindo quem avança para o mata-mata. Ao todo, os oito melhores colocados entre os terceiros lugares de cada chave, além dos dois primeiros de cada grupo, vão se juntar aos demais classificados.

Veja, a seguir, como está a classificação completa de todos os 12 grupos do torneio.

Grupo A

Pos Seleção P J V E D GP GC SG % 1 México 6 2 2 0 0 3 0 3 100 2 Coreia do Sul 3 2 1 0 1 2 2 0 50 3 República Tcheca 1 2 0 1 1 2 3 -1 16 4 África do Sul 1 2 0 1 1 1 3 -2 16

3ª rodada

África do Sul x Coreia do Sul (24/06, quarta, 22h, no El Gigante de Acero)

República Tchquia x México (24/06, quarta, 22h, na Azteca).

Grupo B

Pos Seleção P J V E D GP GC SG % 1 Canadá 4 2 1 1 0 7 1 6 66 2 Suíça 4 2 1 1 0 5 2 3 66 3 Bósnia 1 2 0 1 1 2 5 -3 16 4 Catar 1 2 0 1 1 1 7 -6 16

3ª rodada

Suíça x Canadá (24/06, quarta, 16h, no Vancouver Place)

Bósnia x Catar (24/06, quarta, 16h, no Seattle Field).

Grupo C

Pos Seleção P J V E D GP GC SG % 1 Brasil 4 2 1 1 0 4 1 3 66 2 Marrocos 4 2 1 1 0 2 1 1 66 3 Escócia 3 2 1 0 1 1 1 0 50 4 Haiti 0 2 0 0 2 0 4 -4 0

3ª rodada:

Grupo D

Pos Seleção P J V E D GP GC SG % 1 Estados Unidos 6 2 2 0 0 6 1 5 100 2 Austrália 3 2 1 0 1 2 2 0 50 3 Paraguai 3 2 1 0 1 2 4 -2 50 4 Turquia 0 2 0 0 2 0 3 -3 0

3ª rodada

Turquia x Estados Unidos (25/06, quinta, 23h, em Los Angeles)

Paraguai x Austrália (25/06, quinta, 23h, em Santa Clara).

Grupo E

Pos Seleção P J V E D GP GC SG % 1 Alemanha 6 2 2 0 0 9 2 7 100 2 Costa do Marfim 3 2 1 0 1 2 2 0 50 3 Equador 1 2 0 1 1 0 1 -1 16 4 Curaçao 1 2 0 1 1 1 7 -6 16

3ª rodada

Grupo F

Pos Seleção P J V E D GP GC SG % 1 Holanda 4 2 1 1 0 7 3 4 66 2 Japão 4 2 1 1 0 6 2 4 66 3 Suécia 3 2 1 0 1 6 6 0 50 4 Tunísia 0 2 0 0 2 1 9 -8 0

2ª rodada (resultados)

Holanda 5 x 1 Suécia (20/06, sábado, em Houston)

Tunísia 0 x 4 Japão (21/06, no El Gigante de Acero).

Grupo G

Pos Seleção P J V E D GP GC SG % 1 Egito 4 2 1 1 0 4 2 2 66 2 Irã 2 2 0 2 0 2 2 0 33 3 Bélgica 2 2 0 2 0 1 1 0 33 4 Nova Zelândia 1 2 0 1 1 3 5 -2 16

2ª rodada (resultados)

Grupo H

Pos Seleção P J V E D GP GC SG % 1 Espanha 4 2 1 1 0 4 0 4 66 2 Uruguai 2 2 0 2 0 3 3 0 33 3 Cabo Verde 2 2 0 2 0 2 2 0 33 4 Arábia Saudita 1 2 0 1 1 1 5 -4 16

2ª rodada (resultados):

Grupo I

Pos Seleção P J V E D GP GC SG % 1 Noruega 3 1 1 0 0 4 1 3 100 2 França 3 1 1 0 0 3 1 2 100 3 Senegal 0 1 0 0 1 1 3 -2 0 4 Iraque 0 1 0 0 1 1 4 -3 0

2ª rodada (hoje)

Grupo J

Pos Seleção P J V E D GP GC SG % 1 Argentina 3 1 1 0 0 3 0 3 100 2 Áustria 3 1 1 0 0 3 1 2 100 3 Jordânia 0 1 0 0 1 1 3 -2 0 4 Argélia 0 1 0 0 1 0 3 -3 0

2ª rodada (hoje)

Grupo K

Pos Seleção P J V E D GP GC SG % 1 Colômbia 3 1 1 0 0 3 1 2 100 2 RD Congo 1 1 0 1 0 1 1 0 33 3 Portugal 1 1 0 1 0 1 1 0 33 4 Uzbequistão 0 1 0 0 1 1 3 -2 0

2ª rodada (amanhã, 23/06)

Portugal x Uzbequistão (14h, em Houston)

Colômbia x RD Congo (23h, em Akron).

Grupo L

Pos Seleção P J V E D GP GC SG % 1 Inglaterra 3 1 1 0 0 4 2 2 100 2 Gana 3 1 1 0 0 1 0 1 100 3 Panamá 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Croácia 0 1 0 0 1 2 4 -2 0

2ª rodada (amanhã, 23/06)

Como funciona a classificação

Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as chaves.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.