Esporte

Fase de grupos copa 2026

Veja quem pode ser o adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo

Brasil enfrenta a Escócia de olho não só na liderança do Grupo, mas também no melhor caminho rumo aos 32 avos de final

Posição final no Grupo C definirá se o Brasil enfrenta Japão, Holanda, Suécia ou Tunísia nos 32 avos de final (JEWEL SAMAD/AFP)

Posição final no Grupo C definirá se o Brasil enfrenta Japão, Holanda, Suécia ou Tunísia nos 32 avos de final (JEWEL SAMAD/AFP)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 20 de junho de 2026 às 16h36.

O adversário do Brasil na fase de 32 avos de final da Copa do Mundo 2026 depende diretamente da posição em que a seleção terminar o Grupo C.

O cruzamento já está definido pela organização do torneio: a chave brasileira enfrentará uma equipe do Grupo F, formado por Japão, Holanda, Suécia e Tunísia.

Se terminar na liderança do Grupo C, o Brasil pega o segundo colocado do Grupo F. Caso fique em segundo lugar, o adversário será o líder da mesma chave.

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Há ainda um terceiro caminho possível: a classificação como um dos oito melhores terceiros colocados da fase de grupos. Nesse cenário, o cruzamento muda completamente, e a seleção brasileira pode enfrentar o líder do Grupo A, do Grupo E ou do Grupo I — ou seja, possivelmente México, Alemanha ou França.

Programação da última rodada do Grupo C

24 de junho, quarta-feira

  • 19h — Escócia x Brasil — TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, Cazé TV e Globoplay (ge tv)
  • 19h — Marrocos x Haiti — Cazé TV
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