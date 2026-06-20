Veja quem pode ser o adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo

O adversário do Brasil na fase de 32 avos de final da Copa do Mundo 2026 depende diretamente da posição em que a seleção terminar o Grupo C.

O cruzamento já está definido pela organização do torneio: a chave brasileira enfrentará uma equipe do Grupo F, formado por Japão, Holanda, Suécia e Tunísia.

Se terminar na liderança do Grupo C, o Brasil pega o segundo colocado do Grupo F. Caso fique em segundo lugar, o adversário será o líder da mesma chave.

Há ainda um terceiro caminho possível: a classificação como um dos oito melhores terceiros colocados da fase de grupos. Nesse cenário, o cruzamento muda completamente, e a seleção brasileira pode enfrentar o líder do Grupo A, do Grupo E ou do Grupo I — ou seja, possivelmente México, Alemanha ou França.

Programação da última rodada do Grupo C

24 de junho, quarta-feira