Simone Biles passa por procedimento cirúrgico e tranquiliza fãs nas redes sociais

Simone Biles revelou nesta quinta-feira, 24, que passou por um procedimento cirúrgico. A ginasta compartilhou uma foto nos Stories do Instagram diretamente do hospital, em que aparece vestindo roupas cirúrgicas ao lado do marido, o jogador da NFL Jonathan Owens.

Na publicação, feita no aniversário de Owens, Biles escreveu em tom bem-humorado: "É aniversário dele, mas ele me leva para fazer meu procedimento". A imagem foi registrada em 22 de julho, indicando que a cirurgia já havia sido realizada quando ela decidiu compartilhá-la.

Novo capítulo após susto de saúde

A atualização acontece pouco mais de um mês depois de Biles revelar que viveu um grave problema de saúde.

Em junho, a americana contou que esteve perto de morrer e classificou o episódio como "uma das experiências mais assustadoras" de sua vida. Na ocasião, afirmou que precisou permanecer em repouso absoluto, mas optou por não divulgar o diagnóstico nem o motivo da internação.

Ela disse apenas que pretende explicar o ocorrido publicamente "mais cedo ou mais tarde".

Recuperação segue em sigilo

Na nova publicação, Biles também não revelou qual foi o procedimento realizado nem deu detalhes sobre seu estado de saúde.

Apesar do susto, a ginasta fez algumas aparições públicas nas últimas semanas, incluindo presença na cerimônia do ESPY Awards 2026, em Nova York, além de uma viagem à República Dominicana.

Longe das competições desde os Jogos Olímpicos de Paris-2024, Simone Biles ainda não confirmou se tentará disputar uma quarta Olimpíada consecutiva.

Enquanto outras ginastas da seleção americana, como Suni Lee, Jade Carey e Hezly Rivera, já anunciaram o retorno às competições, Biles mantém em aberto seu futuro na modalidade e segue focada na recuperação.