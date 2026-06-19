Qual é o valor de mercado do Endrick? Jogador não está no Top 5 da Seleção Brasileira

A Copa do Mundo de 2026 já começou, mas Endrick ainda não entrou em campo. Na estreia contra o Marrocos, o jogador ficou os 90 minutos no banco e foi flagrado desabafando com Neymar.

Para o duelo contra o Haiti nesta sexta-feira, 19, a tendência segue a mesma. O técnico, Carlo Ancelotti, deve manter Matheus Cunha como referência no ataque, com Endrick novamente como opção a entrar no decorrer do jogo.

Com pedidos da torcida brasileira pela entrada do atacante, o mercado concorda com a valorização de Endrick. Segundo dados do Transfermarkt, o atacante está avaliado em € 40 milhões, €5 milhões a mais que no momento da convocação.

Endrick é o 10º jogador mais valioso da seleção

Entre os convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, Endrick aparece como o 10º jogador mais valioso do elenco.

Aos 19 anos, o centroavante é uma das opções ofensivas do técnico Carlo Ancelotti para o Mundial. O jogador atua principalmente como centroavante, mas também pode exercer as funções de segundo atacante e ponta direita.

Revelado pelo futebol brasileiro, Endrick chega à Copa do Mundo com experiência pela seleção principal. O atacante soma 17 jogos e quatro gols pelo Brasil.

O jogador está no Olympique Lyon desde janeiro de 2026, com contrato válido até junho de 2026. Seu vínculo original pertence ao Real Madrid, com contrato até junho de 2030.

Os jogadores mais valiosos da Seleção

Ranking Jogador Clube Posição em campo Valor de mercado 1 Vinicius Junior Real Madrid CF Ponta Esquerda € 140 mi 2 Gabriel Arsenal Zagueiro € 75 mi 2 Matheus Cunha Manchester United FC Centroavante € 75 mi 4 Raphinha Barcelona Ponta Esquerda € 70 mi 4 Bruno Guimarães Newcastle United Meia Central € 70 mi 6 Igor Thiago Brentford FC Centroavante € 65 mi 7 Rayan AFC Bournemouth Ponta Direita € 60 mi 8 Éderson Atalanta BC Meia Central € 45 mi 8 Gabriel Martinelli Arsenal Ponta Esquerda € 45 mi 10 Endrick Olympique Lyon Centroavante € 40 mi 11 Bremer Juventus FC Zagueiro € 35 mi 12 Lucas Paquetá Flamengo Meia Ofensivo € 32 mi 12 Danilo Botafogo FR Meia Central € 32 mi 14 Marquinhos Paris Saint-Germain Zagueiro € 28 mi 15 Luiz Henrique Zenit São Petersburgo Ponta Direita € 24 mi 16 Roger Ibañez Al-Ahli SFC Zagueiro € 18 mi 17 Alisson Liverpool Goleiro € 15 mi 18 Fabinho Al-Ittihad Club Volante € 12 mi 18 Léo Pereira Flamengo Zagueiro € 12 mi 20 Ederson Fenerbahce Goleiro € 10 mi 21 Neymar Santos FC Meia Ofensivo € 8 mi 22 Douglas Santos Zenit São Petersburgo Lateral Esquerdo € 7,5 mi 23 Casemiro Manchester United FC Volante € 6 mi 24 Danilo Flamengo Zagueiro € 2 mi 25 Alex Sandro Flamengo Lateral Esquerdo € 1 mi 26 Weverton Grêmio Goleiro € 700 mil

Fonte: Transfermarkt

Do Palmeiras à venda histórica, passando pelo resgate no Lyon

O cenário atual de Endrick é bem diferente do que o próprio atacante descrevia em entrevista exclusiva à EXAME, concedida antes do início do torneio, quando foi convocado por Ancelotti como um dos nomes mais jovens do elenco — poucos dias mais velho que Rayan, o caçula do grupo. "Estou feliz e realizado, com uma grande responsabilidade, mas com meu esforço recompensado", disse na ocasião.

Já àquela altura, Endrick evitava tratar a presença na Copa como conquista. "O meu papel é o de todos que foram chamados: ajudar a formar um grupo campeão. Não tem outro. Conheci já quase todos [atletas] e tenho certeza que vai ser um grupo focado nisso. Vamos com o melhor treinador, e nosso elenco é um dos melhores do mundo."

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Endrick se tornou o jogador mais jovem a atuar e a marcar pelo clube, ainda aos 16 anos, antes de ser vendido ao Real Madrid em dezembro de 2022 — negociação avaliada em cerca de 72 milhões de euros (R$ 419 milhões na cotação atual), uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro.

O acordo só passou a valer quando ele completou 18 anos, em 2024.

No Real Madrid, a falta de espaço no time titular e uma ruptura no tendão da coxa direita levaram a um empréstimo ao Lyon no final de 2025. Foi lá que Endrick recuperou protagonismo dentro de campo — e gerou um fenômeno de audiência no Brasil.

Segundo levantamento obtido pela EXAME, antes da chegada do atacante, os jogos do Lyon na CazéTV tinham média de 280 mil visualizações; com Endrick em campo, 13 partidas somaram mais de 32 milhões de views, média superior a 2,3 milhões por jogo. O auge foi a vitória sobre o Paris Saint-Germain por 2 a 1, no Parque dos Príncipes, quando ele marcou um gol e deu uma assistência — a transmissão chegou a 4,5 milhões de visualizações simultâneas, recorde das exibições da Liga Francesa na temporada.

"A experiência foi ótima. Voltei a fazer o que mais gosto: a jogar e a competir", disse Endrick à EXAME sobre a passagem pela França. "Poder trabalhar e jogar ao lado da minha família é o que me faz feliz. E tive isso em Lyon." O retorno ao Real Madrid aconteceu em maio, após o fim do período de empréstimo.