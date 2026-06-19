Qual é o valor de mercado do Endrick? Jogador não está no Top 5 da Seleção Brasileira

Endrick: o centroavante é uma das opções ofensivas do técnico Carlo Ancelotti para o Mundial (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 19 de junho de 2026 às 11h25.
A Copa do Mundo de 2026 já começou, mas Endrick ainda não entrou em campo. Na estreia contra o Marrocos, o jogador ficou os 90 minutos no banco e foi flagrado desabafando com Neymar.
Para o duelo contra o Haiti nesta sexta-feira, 19, a tendência segue a mesma. O técnico, Carlo Ancelotti, deve manter Matheus Cunha como referência no ataque, com Endrick novamente como opção a entrar no decorrer do jogo.
Com pedidos da torcida brasileira pela entrada do atacante, o mercado concorda com a valorização de Endrick. Segundo dados do Transfermarkt, o atacante está avaliado em € 40 milhões, €5 milhões a mais que no momento da convocação.
Entre os convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, Endrick aparece como o 10º jogador mais valioso do elenco.
Aos 19 anos, o centroavante é uma das opções ofensivas do técnico Carlo Ancelotti para o Mundial. O jogador atua principalmente como centroavante, mas também pode exercer as funções de segundo atacante e ponta direita.
Revelado pelo futebol brasileiro, Endrick chega à Copa do Mundo com experiência pela seleção principal. O atacante soma 17 jogos e quatro gols pelo Brasil.
O jogador está no Olympique Lyon desde janeiro de 2026, com contrato válido até junho de 2026. Seu vínculo original pertence ao Real Madrid, com contrato até junho de 2030.
|Ranking
|Jogador
|Clube
|Posição em campo
|Valor de mercado
|1
|Vinicius Junior
|Real Madrid CF
|Ponta Esquerda
|€ 140 mi
|2
|Gabriel
|Arsenal
|Zagueiro
|€ 75 mi
|2
|Matheus Cunha
|Manchester United FC
|Centroavante
|€ 75 mi
|4
|Raphinha
|Barcelona
|Ponta Esquerda
|€ 70 mi
|4
|Bruno Guimarães
|Newcastle United
|Meia Central
|€ 70 mi
|6
|Igor Thiago
|Brentford FC
|Centroavante
|€ 65 mi
|7
|Rayan
|AFC Bournemouth
|Ponta Direita
|€ 60 mi
|8
|Éderson
|Atalanta BC
|Meia Central
|€ 45 mi
|8
|Gabriel Martinelli
|Arsenal
|Ponta Esquerda
|€ 45 mi
|10
|Endrick
|Olympique Lyon
|Centroavante
|€ 40 mi
|11
|Bremer
|Juventus FC
|Zagueiro
|€ 35 mi
|12
|Lucas Paquetá
|Flamengo
|Meia Ofensivo
|€ 32 mi
|12
|Danilo
|Botafogo FR
|Meia Central
|€ 32 mi
|14
|Marquinhos
|Paris Saint-Germain
|Zagueiro
|€ 28 mi
|15
|Luiz Henrique
|Zenit São Petersburgo
|Ponta Direita
|€ 24 mi
|16
|Roger Ibañez
|Al-Ahli SFC
|Zagueiro
|€ 18 mi
|17
|Alisson
|Liverpool
|Goleiro
|€ 15 mi
|18
|Fabinho
|Al-Ittihad Club
|Volante
|€ 12 mi
|18
|Léo Pereira
|Flamengo
|Zagueiro
|€ 12 mi
|20
|Ederson
|Fenerbahce
|Goleiro
|€ 10 mi
|21
|Neymar
|Santos FC
|Meia Ofensivo
|€ 8 mi
|22
|Douglas Santos
|Zenit São Petersburgo
|Lateral Esquerdo
|€ 7,5 mi
|23
|Casemiro
|Manchester United FC
|Volante
|€ 6 mi
|24
|Danilo
|Flamengo
|Zagueiro
|€ 2 mi
|25
|Alex Sandro
|Flamengo
|Lateral Esquerdo
|€ 1 mi
|26
|Weverton
|Grêmio
|Goleiro
|€ 700 mil
Fonte: Transfermarkt
O cenário atual de Endrick é bem diferente do que o próprio atacante descrevia em entrevista exclusiva à EXAME, concedida antes do início do torneio, quando foi convocado por Ancelotti como um dos nomes mais jovens do elenco — poucos dias mais velho que Rayan, o caçula do grupo. "Estou feliz e realizado, com uma grande responsabilidade, mas com meu esforço recompensado", disse na ocasião.
Já àquela altura, Endrick evitava tratar a presença na Copa como conquista. "O meu papel é o de todos que foram chamados: ajudar a formar um grupo campeão. Não tem outro. Conheci já quase todos [atletas] e tenho certeza que vai ser um grupo focado nisso. Vamos com o melhor treinador, e nosso elenco é um dos melhores do mundo."
Formado nas categorias de base do Palmeiras, Endrick se tornou o jogador mais jovem a atuar e a marcar pelo clube, ainda aos 16 anos, antes de ser vendido ao Real Madrid em dezembro de 2022 — negociação avaliada em cerca de 72 milhões de euros (R$ 419 milhões na cotação atual), uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro.
O acordo só passou a valer quando ele completou 18 anos, em 2024.
No Real Madrid, a falta de espaço no time titular e uma ruptura no tendão da coxa direita levaram a um empréstimo ao Lyon no final de 2025. Foi lá que Endrick recuperou protagonismo dentro de campo — e gerou um fenômeno de audiência no Brasil.
Segundo levantamento obtido pela EXAME, antes da chegada do atacante, os jogos do Lyon na CazéTV tinham média de 280 mil visualizações; com Endrick em campo, 13 partidas somaram mais de 32 milhões de views, média superior a 2,3 milhões por jogo. O auge foi a vitória sobre o Paris Saint-Germain por 2 a 1, no Parque dos Príncipes, quando ele marcou um gol e deu uma assistência — a transmissão chegou a 4,5 milhões de visualizações simultâneas, recorde das exibições da Liga Francesa na temporada.
"A experiência foi ótima. Voltei a fazer o que mais gosto: a jogar e a competir", disse Endrick à EXAME sobre a passagem pela França. "Poder trabalhar e jogar ao lado da minha família é o que me faz feliz. E tive isso em Lyon." O retorno ao Real Madrid aconteceu em maio, após o fim do período de empréstimo.