Brasil x Haiti: valor de mercado de Vini Jr é o dobro da seleção adversária

Vini Jr: jogador brasileiro é avaliado em 140 milhões de euros, cerca de R$ 825 milhões (Kevork Djansezian/Getty Images/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 19 de junho de 2026 às 10h10.
A seleção do Brasil e do Haiti se enfrentam nesta sexta-feira, 19, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, em um duelo que coloca frente a frente duas equipes com realidades financeiras bastante diferentes.
Além da diferença esportiva entre as seleções, outro dado chama atenção antes da partida: o valor de mercado dos elencos.
Segundo o Transfermarkt, especializado em avaliações de jogadores, os 26 atletas convocados pelo Haiti somam cerca de 55,95 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 330 milhões.
O valor é inferior ao de apenas um jogador brasileiro. Vini Jr., principal nome da Seleção Brasileira em valor de mercado, está avaliado em 140 milhões de euros, cerca de R$ 825 milhões, mais que o dobro de todo o elenco haitiano.
O elenco brasileiro convocado por Carlo Ancelotti está avaliado em 928,20 milhões de euros, aproximadamente R$ 5,47 bilhões, a sexta mais valiosas da Copa do Mundo de 2026.
Além de Vini Jr., o Brasil conta com outros jogadores entre os principais valores do futebol mundial. O atacante brasileiro aparece empatado na lista dos dez atletas mais valiosos do torneio, com avaliação de 140 milhões de euros.
O ranking é liderado por Lamine Yamal e Erling Haaland, ambos avaliados em 200 milhões de euros. Na sequência aparecem Kylian Mbappé, com 180 milhões de euros, e Pedri e Michael Olise, com 150 milhões de euros cada.
Do lado haitiano, o atleta com maior valor de mercado é Wilson Isidor, atacante do Sunderland AFC, avaliado em 18 milhões de euros, cerca de R$ 106 milhões.
A seleção do Haiti voltou à Copa do Mundo em 2026 após uma longa ausência. A equipe disputa o torneio pela segunda vez na história, depois da participação no Mundial de 1974, e está no Grupo C ao lado de Brasil, Escócia e Marrocos.
Na estreia, os haitianos perderam por 1 a 0 para a Escócia, enquanto o Brasil empatou por 1 a 1 com Marrocos. Agora, as duas seleções se enfrentam em busca de um resultado importante para garantir a continuidade na competição.
|Jogador
|Clube
|Posição em campo
|Valor de mercado
|Maior valor da carreira
|1
|Vinícius Júnior
|Real Madrid
|Ponta esquerda
|€ 150 mi
|€ 200 mi
|2
|Raphinha
|Barcelona
|Ponta esquerda
|€ 80 mi
|€ 90 mi
|3
|Bruno Guimarães
|Newcastle
|Meia central
|€ 75 mi
|€ 85 mi
|3
|Gabriel Magalhães
|Arsenal
|Zagueiro
|€ 75 mi
|€ 75 mi
|5
|Matheus Cunha
|Manchester United
|Centroavante
|€ 70 mi
|€ 70 mi
|6
|Igor Thiago
|Brentford
|Centroavante
|€ 50 mi
|€ 50 mi
|7
|Gabriel Martinelli
|Arsenal
|Ponta esquerda
|€ 45 mi
|€ 85 mi
|8
|Wesley
|Roma
|Lateral-direito
|€ 40 mi
|€ 40 mi
|8
|Rayan
|Bournemouth
|Ponta direita
|€ 40 mi
|€ 40 mi
|10
|Lucas Paquetá
|Flamengo
|Meia ofensivo
|€ 35 mi
|€ 65 mi
|10
|Bremer
|Juventus
|Zagueiro
|€ 35 mi
|€ 60 mi
|10
|Endrick
|Real Madrid
|Centroavante
|€ 35 mi
|€ 60 mi
|13
|Marquinhos
|PSG
|Zagueiro
|€ 30 mi
|€ 75 mi
|14
|Luiz Henrique
|Zenit
|Ponta direita
|€ 24 mi
|€ 25 mi
|14
|Danilo Santos
|Botafogo
|Meia central
|€ 24 mi
|€ 28 mi
|16
|Alisson
|Liverpool
|Goleiro
|€ 17 mi
|€ 90 mi
|16
|Ibañez
|Al-Ahli
|Zagueiro
|€ 17 mi
|€ 30 mi
|18
|Ederson
|Fenerbahçe
|Goleiro
|€ 13 mi
|€ 70 mi
|18
|Fabinho
|Al-Ittihad
|Volante
|€ 13 mi
|€ 70 mi
|20
|Neymar
|Santos
|Meia ofensivo
|€ 10 mi
|€ 180 mi
|20
|Léo Pereira
|Flamengo
|Zagueiro
|€ 10 mi
|€ 10 mi
|22
|Casemiro
|Manchester United
|Volante
|€ 8 mi
|€ 80 mi
|22
|Douglas Santos
|Zenit
|Lateral-esquerdo
|€ 8 mi
|€ 18 mi
|24
|Danilo
|Flamengo
|Zagueiro
|€ 2,5 mi
|€ 25 mi
|25
|Alex Sandro
|Flamengo
|Lateral-esquerdo
|€ 1,5 mi
|€ 50 mi
|26
|Weverton
|Grêmio
|Goleiro
|€ 700 mil
|€ 6 mi
Fonte: Transfermarkt