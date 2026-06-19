Esporte

Fase de grupos copa 2026

Brasil x Haiti: valor de mercado de Vini Jr é o dobro da seleção adversária

Camisa 7 da Seleção Brasileira é avaliado em cerca de R$ 825 milhões, enquanto elenco haitiano completo soma aproximadamente R$ 330 milhões

Vini Jr: jogador brasileiro é avaliado em 140 milhões de euros, cerca de R$ 825 milhões (Kevork Djansezian/Getty Images/Getty Images)

Vini Jr: jogador brasileiro é avaliado em 140 milhões de euros, cerca de R$ 825 milhões (Kevork Djansezian/Getty Images/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 19 de junho de 2026 às 10h10.

A seleção do Brasil e do Haiti se enfrentam nesta sexta-feira, 19, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, em um duelo que coloca frente a frente duas equipes com realidades financeiras bastante diferentes.

Além da diferença esportiva entre as seleções, outro dado chama atenção antes da partida: o valor de mercado dos elencos.

Segundo o Transfermarkt, especializado em avaliações de jogadores, os 26 atletas convocados pelo Haiti somam cerca de 55,95 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 330 milhões.

O valor é inferior ao de apenas um jogador brasileiro. Vini Jr., principal nome da Seleção Brasileira em valor de mercado, está avaliado em 140 milhões de euros, cerca de R$ 825 milhões, mais que o dobro de todo o elenco haitiano.

Brasil tem uma das seleções mais valiosas da Copa

O elenco brasileiro convocado por Carlo Ancelotti está avaliado em 928,20 milhões de euros, aproximadamente R$ 5,47 bilhões, a sexta mais valiosas da Copa do Mundo de 2026.

Além de Vini Jr., o Brasil conta com outros jogadores entre os principais valores do futebol mundial. O atacante brasileiro aparece empatado na lista dos dez atletas mais valiosos do torneio, com avaliação de 140 milhões de euros.

O ranking é liderado por Lamine Yamal e Erling Haaland, ambos avaliados em 200 milhões de euros. Na sequência aparecem Kylian Mbappé, com 180 milhões de euros, e Pedri e Michael Olise, com 150 milhões de euros cada.

Haiti tem Wilson Isidor como jogador mais valioso

Do lado haitiano, o atleta com maior valor de mercado é Wilson Isidor, atacante do Sunderland AFC, avaliado em 18 milhões de euros, cerca de R$ 106 milhões.

A seleção do Haiti voltou à Copa do Mundo em 2026 após uma longa ausência. A equipe disputa o torneio pela segunda vez na história, depois da participação no Mundial de 1974, e está no Grupo C ao lado de Brasil, Escócia e Marrocos.

Na estreia, os haitianos perderam por 1 a 0 para a Escócia, enquanto o Brasil empatou por 1 a 1 com Marrocos. Agora, as duas seleções se enfrentam em busca de um resultado importante para garantir a continuidade na competição.

Os jogadores mais valiosos da Seleção

JogadorClubePosição em campoValor de mercadoMaior valor da carreira
1Vinícius JúniorReal MadridPonta esquerda€ 150 mi€ 200 mi
2RaphinhaBarcelonaPonta esquerda€ 80 mi€ 90 mi
3Bruno GuimarãesNewcastleMeia central€ 75 mi€ 85 mi
3Gabriel MagalhãesArsenalZagueiro€ 75 mi€ 75 mi
5Matheus CunhaManchester UnitedCentroavante€ 70 mi€ 70 mi
6Igor ThiagoBrentfordCentroavante€ 50 mi€ 50 mi
7Gabriel MartinelliArsenalPonta esquerda€ 45 mi€ 85 mi
8WesleyRomaLateral-direito€ 40 mi€ 40 mi
8RayanBournemouthPonta direita€ 40 mi€ 40 mi
10Lucas PaquetáFlamengoMeia ofensivo€ 35 mi€ 65 mi
10BremerJuventusZagueiro€ 35 mi€ 60 mi
10EndrickReal MadridCentroavante€ 35 mi€ 60 mi
13MarquinhosPSGZagueiro€ 30 mi€ 75 mi
14Luiz HenriqueZenitPonta direita€ 24 mi€ 25 mi
14Danilo SantosBotafogoMeia central€ 24 mi€ 28 mi
16AlissonLiverpoolGoleiro€ 17 mi€ 90 mi
16IbañezAl-AhliZagueiro€ 17 mi€ 30 mi
18EdersonFenerbahçeGoleiro€ 13 mi€ 70 mi
18FabinhoAl-IttihadVolante€ 13 mi€ 70 mi
20NeymarSantosMeia ofensivo€ 10 mi€ 180 mi
20Léo PereiraFlamengoZagueiro€ 10 mi€ 10 mi
22CasemiroManchester UnitedVolante€ 8 mi€ 80 mi
22Douglas SantosZenitLateral-esquerdo€ 8 mi€ 18 mi
24DaniloFlamengoZagueiro€ 2,5 mi€ 25 mi
25Alex SandroFlamengoLateral-esquerdo€ 1,5 mi€ 50 mi
26WevertonGrêmioGoleiro€ 700 mil€ 6 mi

Fonte: Transfermarkt

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