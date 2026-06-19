Brasil x Haiti: valor de mercado de Vini Jr é o dobro da seleção adversária

A seleção do Brasil e do Haiti se enfrentam nesta sexta-feira, 19, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, em um duelo que coloca frente a frente duas equipes com realidades financeiras bastante diferentes.

Além da diferença esportiva entre as seleções, outro dado chama atenção antes da partida: o valor de mercado dos elencos.

Segundo o Transfermarkt, especializado em avaliações de jogadores, os 26 atletas convocados pelo Haiti somam cerca de 55,95 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 330 milhões.

O valor é inferior ao de apenas um jogador brasileiro. Vini Jr., principal nome da Seleção Brasileira em valor de mercado, está avaliado em 140 milhões de euros, cerca de R$ 825 milhões, mais que o dobro de todo o elenco haitiano.

Brasil tem uma das seleções mais valiosas da Copa

O elenco brasileiro convocado por Carlo Ancelotti está avaliado em 928,20 milhões de euros, aproximadamente R$ 5,47 bilhões, a sexta mais valiosas da Copa do Mundo de 2026.

Além de Vini Jr., o Brasil conta com outros jogadores entre os principais valores do futebol mundial. O atacante brasileiro aparece empatado na lista dos dez atletas mais valiosos do torneio, com avaliação de 140 milhões de euros.

O ranking é liderado por Lamine Yamal e Erling Haaland, ambos avaliados em 200 milhões de euros. Na sequência aparecem Kylian Mbappé, com 180 milhões de euros, e Pedri e Michael Olise, com 150 milhões de euros cada.

Haiti tem Wilson Isidor como jogador mais valioso

Do lado haitiano, o atleta com maior valor de mercado é Wilson Isidor, atacante do Sunderland AFC, avaliado em 18 milhões de euros, cerca de R$ 106 milhões.

A seleção do Haiti voltou à Copa do Mundo em 2026 após uma longa ausência. A equipe disputa o torneio pela segunda vez na história, depois da participação no Mundial de 1974, e está no Grupo C ao lado de Brasil, Escócia e Marrocos.

Na estreia, os haitianos perderam por 1 a 0 para a Escócia, enquanto o Brasil empatou por 1 a 1 com Marrocos. Agora, as duas seleções se enfrentam em busca de um resultado importante para garantir a continuidade na competição.

Os jogadores mais valiosos da Seleção

Jogador Clube Posição em campo Valor de mercado Maior valor da carreira 1 Vinícius Júnior Real Madrid Ponta esquerda € 150 mi € 200 mi 2 Raphinha Barcelona Ponta esquerda € 80 mi € 90 mi 3 Bruno Guimarães Newcastle Meia central € 75 mi € 85 mi 3 Gabriel Magalhães Arsenal Zagueiro € 75 mi € 75 mi 5 Matheus Cunha Manchester United Centroavante € 70 mi € 70 mi 6 Igor Thiago Brentford Centroavante € 50 mi € 50 mi 7 Gabriel Martinelli Arsenal Ponta esquerda € 45 mi € 85 mi 8 Wesley Roma Lateral-direito € 40 mi € 40 mi 8 Rayan Bournemouth Ponta direita € 40 mi € 40 mi 10 Lucas Paquetá Flamengo Meia ofensivo € 35 mi € 65 mi 10 Bremer Juventus Zagueiro € 35 mi € 60 mi 10 Endrick Real Madrid Centroavante € 35 mi € 60 mi 13 Marquinhos PSG Zagueiro € 30 mi € 75 mi 14 Luiz Henrique Zenit Ponta direita € 24 mi € 25 mi 14 Danilo Santos Botafogo Meia central € 24 mi € 28 mi 16 Alisson Liverpool Goleiro € 17 mi € 90 mi 16 Ibañez Al-Ahli Zagueiro € 17 mi € 30 mi 18 Ederson Fenerbahçe Goleiro € 13 mi € 70 mi 18 Fabinho Al-Ittihad Volante € 13 mi € 70 mi 20 Neymar Santos Meia ofensivo € 10 mi € 180 mi 20 Léo Pereira Flamengo Zagueiro € 10 mi € 10 mi 22 Casemiro Manchester United Volante € 8 mi € 80 mi 22 Douglas Santos Zenit Lateral-esquerdo € 8 mi € 18 mi 24 Danilo Flamengo Zagueiro € 2,5 mi € 25 mi 25 Alex Sandro Flamengo Lateral-esquerdo € 1,5 mi € 50 mi 26 Weverton Grêmio Goleiro € 700 mil € 6 mi

Fonte: Transfermarkt