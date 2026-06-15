Esporte

Fase de grupos copa 2026

Zagueiro de Cabo Verde quase perde vaga na Copa do Mundo por ignorar mensagem no LinkedIn

Jogador de Cabo Verde achou que convite da seleção era golpe, mas hoje disputa o primeiro Mundial da história do país africano

Roberto Lopes: jogador é um dos principais nomes de Cabo Verde

Roberto Lopes: jogador é um dos principais nomes de Cabo Verde

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 15 de junho de 2026 às 12h23.

Cabo Verde fará sua estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira, 15. A seleção africana disputa o torneio pela primeira vez em sua história e quer surpreender. A equipe enfrenta a Espanha, às 13h, de Brasília, em Atlanta, nos Estados Unidos.

A estreia dos Tubarões Auzis também marcará uma das histórias mais inusitadas do torneio. O zagueiro Roberto "Pico Lopes" foi convocado para defender a seleção africana após uma mensagem no LinkedIn. 

Nascido em Dublin, na Irlanda, o jogador atuava pelo futebol local e tinha uma carreira nada chamativa. Até que, em 2018, tudo mudou. O técnico de Cabo Verde na época, Rui Águas, enviou uma mensagem para o zagueiro, convidando-o para defender a seleção africana.

Águas teria descoberto que o defensor tinha ascendência cabo-verdiana por parte de pai e gostaria de contar com o atleta na seleção nacional. Apesar do convite, a mensagem estava em português.

Quer acompanhar a Copa do Mundo de 2026? Baixe o guia completo da EXAME

Por falar inglês a vida toda e estar acostumado com o LinkedIn apenas para assuntos profissionais, ignorou a mensagem, achando que era um possível golpe.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoAgenda de jogosLinkedInFutebol

Mais de Esporte

Lamine Yamal joga hoje? Espanha estreia na Copa do Mundo contra Cabo Verde

Espanha x Cabo Verde: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Bélgica x Egito: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Irã x Nova Zelândia: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Mais na Exame

Mercados

Como Elon Musk se tornou o primeiro trilionário da história

Esporte

Lamine Yamal joga hoje? Espanha estreia na Copa do Mundo contra Cabo Verde

ESG

Além do calor: raios podem virar novo desafio climático da Copa do Mundo de 2026

Pop

Disney suspende gravações de série após morte de funcionário no Rio de Janeiro