Zagueiro de Cabo Verde quase perde vaga na Copa do Mundo por ignorar mensagem no LinkedIn

Cabo Verde fará sua estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira, 15. A seleção africana disputa o torneio pela primeira vez em sua história e quer surpreender. A equipe enfrenta a Espanha, às 13h, de Brasília, em Atlanta, nos Estados Unidos.

A estreia dos Tubarões Auzis também marcará uma das histórias mais inusitadas do torneio. O zagueiro Roberto "Pico Lopes" foi convocado para defender a seleção africana após uma mensagem no LinkedIn.

Nascido em Dublin, na Irlanda, o jogador atuava pelo futebol local e tinha uma carreira nada chamativa. Até que, em 2018, tudo mudou. O técnico de Cabo Verde na época, Rui Águas, enviou uma mensagem para o zagueiro, convidando-o para defender a seleção africana.

Águas teria descoberto que o defensor tinha ascendência cabo-verdiana por parte de pai e gostaria de contar com o atleta na seleção nacional. Apesar do convite, a mensagem estava em português.

Por falar inglês a vida toda e estar acostumado com o LinkedIn apenas para assuntos profissionais, ignorou a mensagem, achando que era um possível golpe.