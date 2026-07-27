O que mudou no rebranding da Coca-Cola? Entenda o novo visual da marca

A Coca-Cola apresentou, no último dia 20 de julho, uma reformulação completa de sua identidade visual global, a mais ampla desde 2021.

O projeto foi dividido entre três agências: a Jones Knowles Ritchie (JKR) ficou responsável pela identidade de marca, a The Superultrarare desenvolveu o sistema de embalagens, e a Brody Associates cuidou da tipografia.

Novos padrões de fotografia também foram definidos pelos fotógrafos Guy Aroch, Anna Palma e Martin Wonnacott.

Veja as principais mudanças no rebranding da Coca-Cola

1. O logotipo volta a ser vertical nas latas

A Coca-Cola apresentou uma reformulação de sua identidade visual global, que traz o logotipo na vertical nas latas. (Divulgação/Coca-Cola)

A mudança mais visível está na orientação do logotipo nas latas: ele volta ao formato vertical, substituindo a disposição horizontal que estava em uso havia quase dez anos.

Já nas embalagens múltiplas (multipacks), a companhia passa a usar imagens horizontais das próprias latas como elemento gráfico da caixa, e não apenas o logotipo isolado.

2. A 'Dynamic Ribbon' ganha mais espaço no design

Embalagens da Coca-Cola com o novo sistema de design global, que amplia o uso da fita ondulada e reformula o visual das garrafas e latas. (Divulgação/Coca-Cola)

A fita ondulada que corta o logotipo, criada em 1969 para unificar a marca conforme os formatos de embalagem se multiplicavam, passa a ocupar um papel mais central no sistema visual do que ocupava nos últimos anos.

Segundo a JKR, a equipe testou os limites de cada elemento durante o processo: o quanto o script poderia crescer, o quanto a fita poderia ser cortada, até que ponto um ativo ainda seria reconhecível como Coca-Cola.

3. O 'Arden Square' retorna como marca gráfica de apoio

O selo quadrado Arden Square é reintroduzido no novo sistema visual da Coca-Cola e aplicado em acessórios e produtos de estilo de vida. (Divulgação/Coca-Cola)

O selo quadrado conhecido como "Arden Square", também originado no final dos anos 1960, é reintroduzido com mais protagonismo como uma marca gráfica de apoio (brand mark), usado de forma flexível em diferentes tamanhos e aplicações — de embalagens a mídia digital.

4. Duas fontes proprietárias substituem a tipografia anterior

Novo padrão fotográfico da Coca-Cola aplicado em campanhas publicitárias e mídia OOH (out-of-home). (Divulgação/Coca-Cola)

A Brody Associates desenvolveu duas famílias tipográficas que passam a sustentar a comunicação da marca. Uma delas é a "Unity", fonte sans-serif de apoio usada em textos secundários.

A outra é a "Better With", uma família serifada criada originalmente em 2023 para uma única campanha de fim de ano e que agora é expandida para os alfabetos latino, grego e cirílico, tornando-se a tipografia oficial das comunicações globais da marca.

A assinatura em script Spencerian, símbolo histórico da marca, é mantida e reforçada dentro desse novo sistema.

5. Coca-Cola Zero Açúcar ganha identidade mais distinta

A Coca-Cola Zero Açúcar ganhou o redesenho mais marcante da linha, trazendo a Dynamic Ribbon na cor preta e destaque para a inscrição 'Zero Sugar'. (Divulgação/Coca-Cola)

A versão Zero Açúcar recebe o redesenho mais perceptível entre as variantes do produto: a palavra "Zero Açúcar" (Zero Sugar) passa a aparecer em tipografia maior, a Dynamic Ribbon nas latas é apresentada na cor preta — em vez da versão vermelha usada no produto original — e as tampas das garrafas PET também passam a ser pretas.

A mudança tem como objetivo facilitar a diferenciação rápida entre as versões nas prateleiras, mantendo a identidade visual unificada da família de produtos.

6. A mudança vai além da embalagem

Aplicação do novo sistema visual da Coca-Cola em frotas de entrega e logística global da marca. (Divulgação/Coca-Cola)

O novo sistema visual não se limita a garrafas e latas: também passa a valer para geladeiras e equipamentos de ponto de venda, ambientes de varejo, fotografia publicitária, animação e plataformas digitais.

A companhia também lançou, junto com o novo visual, um "Brand Center" e uma ferramenta de "Design Intelligence" (batizada de Project Fizzion, desenvolvida com a Adobe), que converte as regras da identidade visual em ativos legíveis por sistemas de inteligência artificial para acelerar a produção de conteúdo localizado nos diferentes mercados.

Onde a mudança já está em vigor

A implementação começou pela Espanha, primeiro mercado europeu a receber o novo visual, e já avança por América Latina, Europa, Oriente Médio e Ásia.

A América do Norte só deve adotar a nova identidade em 2027, segundo o site especializado The Dieline. A Coca-Cola não divulgou uma data específica para a chegada da mudança ao Brasil.