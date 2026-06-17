Portugal x República Democrática do Congo: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Portugal e República Democrática do Congo, apontando cenário com clara vantagem para os portugueses no jogo desta quarta-feira, 17 de junho, pelo Grupo K.

Em termos gerais, Portugal aparece com 66,6% de chance de vitória contra 11,6% da República Democrática do Congo, enquanto o empate tem 21,8% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória portuguesa por 1 a 0, com 17,0% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória por 2 a 0 com 14,7%, vitória por 1 a 1 com 9,4%, empate por 0 a 0 com 9,7% e vitória portuguesa por 3 a 0 com 9,0%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.