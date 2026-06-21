Lamine Yamal marca seu primeiro gol em Copas do Mundo; assista

Lamine Yamal (finalmente) deixou a sua marca na Copa do Mundo de 2026. A jovem estrela espanhola marcou seu primeiro gol em Mundiais aos 10 minutos do confronto contra a Arábia Saudita, válido pela fase de grupos da competição, neste domingo, 21.

O gol chega como resposta dentro de campo após um início discreto no torneio. Na estreia da Espanha, contra Cabo Verde, em 15 de junho, Lamine Yamal só entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo. A partida, disputada em Atlanta, terminou sem gols, em 0 a 0.

Contra a Arábia Saudita, a situação foi diferente: titular desde o início, o jogador não demorou para deixar sua marca e abrir o caminho para a Espanha buscar a primeira vitória na competição.

Assista ao primeiro gol de Yamal em Copas

18 ANOS, 10 MINUTOS COMO TITULAR E O PRIMEIRO GOL DE LAMINE YAMAL EM COPAS! ELE É MUITO DIFERENTE! pic.twitter.com/r0wR46vL0q — CazéTV (@CazeTVOficial) June 21, 2026

Escalação da Espanha

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri (capitão), Dani Olmo, Pedri e Lamine Yamal; Álex Baena e Oyarzabal.

Técnico: Luis de la Fuente.

Onde assistir Espanha x Arábia Saudita?

A partida está sendo transmitida ao vivo pela CazéTV (YouTube, Prime Video e plataformas digitais)