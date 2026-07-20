Estrella Galicia troca plástico em embalagens por papel-cartão e foca em circularidade

A cervejaria Estrella Galicia iniciou uma mudança nas embalagens comercializadas no Brasil, combinando a busca por materiais mais sustentáveis com uma atualização da identidade visual da marca. A informação foi divulgada com exclusividade para a EXAME.

A companhia está trabalhando em alterações nos materiais utilizados nos packs de cerveja. A principal mudança é a substituição da embalagem plástica que envolve os pacotes por embalagens cartonadas para packs de seis unidades, medida que integra a estratégia global de economia circular da Hijos de Rivera, grupo espanhol controlador da cervejaria.

O objetivo é justamente substituir o uso de plástico e reduzir o impacto ambiental da fabricação e consumo das bebidas. A mudança será implementada gradualmente nos pontos de venda brasileiros ao longo dos próximos meses e contempla diferentes formatos da Estrella Galicia Lager.

Além da adoção dos cartonados, a empresa atualizou a identidade visual das embalagens. As latas de 269 ml, 350 ml e 473 ml receberam um novo tom de vermelho, enquanto as garrafas long neck passam a ter novos rótulos, contra-rótulos e gargaleiras. Os packs também foram redesenhados para padronizar a comunicação da marca no varejo.

Segundo Juliana de Aguiar, diretora-geral da Estrella Galicia no Brasil, a mudança vai além da atualização estética das embalagens.

"Queremos evoluir continuamente a experiência do consumidor sem abrir mão dos valores que fazem parte da essência da Estrella Galicia há 120 anos. As novas embalagens reforçam nossa identidade e, ao mesmo tempo, representam um avanço importante na jornada de sustentabilidade da companhia", afirma.

Antes, as latas eram comercializadas em uma embalagem plástica, que perdia seu uso e não retornava à cadeia produtiva

Após os ajustes, as bebidas passaram a ser vendidas em packs envolvidos por papel-cartão, garantindo que sejam práticas para o uso ao mesmo tempo que priorizam a reciclagem das matérias-primas

Estratégia global de sustentabilidade da cervejaria

A iniciativa brasileira está inserida no plano de Impacto Positivo da Hijos de Rivera, estratégia que reúne compromissos relacionados à descarbonização, à economia circular e à preservação de recursos naturais.

Entre as metas anunciadas pelo grupo está a redução anual de 7% na intensidade das emissões das operações diretas e do consumo de eletricidade, tendo 2018 como ano-base. Segundo a companhia, esse ritmo permitirá atingir, até 2030, uma redução próxima de 58% das emissões por unidade produzida.

A empresa também divulgou indicadores de 2025 relacionados à sua estratégia ambiental. De acordo com a Hijos de Rivera, 63% da energia térmica consumida nas fábricas de cerveja A Grela e Morás teve origem em fontes renováveis, como biogás e biomassa.

Outro dado apresentado pela companhia é a operação de 1.977 estabelecimentos no modelo de cerveja de bodega, ou seja, sendo comercializada em barris retornáveis para chope — sistema que, segundo a empresa, contribui para reduzir o impacto ambiental associado às embalagens de uso único.

Para Juliana de Aguiar, levar as mudanças para o mercado brasileiro aproxima a operação local dos compromissos ambientais assumidos pelo grupo.

"Cada decisão de embalagem faz parte de uma estratégia maior. Nosso objetivo é combinar qualidade, experiência de marca e responsabilidade ambiental", conta. "Trazer essas mudanças para o Brasil significa aproximar a operação local dos compromissos globais da Hijos de Rivera e mostrar que inovação também acontece por meio de escolhas que reduzem impactos e ajudam a construir uma cadeia mais circular".