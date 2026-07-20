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Fase de grupos copa 2026

Scaloni chora após derrota da Argentina e coloca futuro na seleção em dúvida

Técnico reconheceu o título da Espanha, lamentou as lesões e afirmou que seguirá no cargo até dezembro

Lionel Scaloni: técnico continua na seleção argentina até dezembro (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Lionel Scaloni: técnico continua na seleção argentina até dezembro (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 20 de julho de 2026 às 11h03.

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Lionel Scaloni não conteve as lágrimas ao falar sobre o futuro na seleção argentina após a derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026. O treinador afirmou que permanecerá no cargo até dezembro, mas indicou que precisará de um período para descansar e avaliar a continuidade do trabalho.

“Preciso de um tempo. É um lugar dos sonhos, maravilhoso, em que nunca imaginei estar. Para continuar, são necessárias muitas coisas, recomeçar e formar novamente um grupo como este, algo que dificilmente se repetirá”, declarou Scaloni, antes de deixar a entrevista coletiva.

Depois, na zona mista, o técnico voltou a comentar o assunto. “Vou continuar até dezembro e depois preciso conversar com o presidente da federação. A ideia é relaxar e parar um pouco. Foi um prazer e um orgulho estar aqui. Depois será complicado, porque também é justo que possa haver uma mudança”, afirmou.

Scaloni contou que já havia chorado no vestiário após a partida. A dúvida sobre sua permanência aumentou depois da derrota que encerrou uma sequência de quatro títulos da Argentina: Copa América de 2021, Finalíssima de 2022, Copa do Mundo de 2022 e Copa América de 2024.

EAST RUTHERFORD, ESTADOS UNIDOS - 19 DE JULHO DE 2026: Lamine Yamal ergue a taça da Copa do Mundo ao lado dos companheiros após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final do Mundial de 2026, disputada no New York/New Jersey Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey

Lamine Yamal ergue a taça da Copa do Mundo: Espanha venceu a partida por 1x0 (Odd Andersen / AFP)

Scaloni reconhece superioridade da Espanha

Antes de se emocionar, o treinador reconheceu que a Espanha mereceu conquistar o título e afirmou que a Argentina competiu até o limite de suas condições.

“Eles são justos vencedores, é preciso reconhecer. Faltou um pouco. Aconteceram muitas coisas negativas conosco por causa das lesões. Tivemos que trocar três jogadores da defesa por problemas físicos e, contra um adversário assim, se você não está em plenas condições, sofre. Mas estou orgulhoso de como competimos”, disse.

Scaloni também lamentou as dificuldades enfrentadas durante a decisão e citou a expulsão de Enzo Fernández, aos 93 minutos.

“Eles foram superiores, mas eu gostaria de ver o que teria acontecido com 11 contra 11. Superamos obstáculos durante toda a Copa e hoje muitas coisas se acumularam. A primeira foi a qualidade do adversário. Dói não ter conseguido competir hoje no sentido futebolístico”, analisou.

A Argentina terminou a partida com apenas duas finalizações, nenhuma delas no alvo. A Espanha, por sua vez, somou 20 chutes, sendo 12 na direção do gol.

Apesar da atuação, Scaloni evitou responsabilizar os jogadores pela derrota. “Estou satisfeito com eles. Se fizesse alguma cobrança, não me perdoaria pelo resto da vida”, afirmou.

 

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