7 tendências que podem facilitar a captação de recursos para PMEs

A captação de recursos públicos no Brasil está passando por uma transformação sem precedentes. Impulsionadas por avanços tecnológicos, novas modalidades de financiamento e uma crescente demanda por sustentabilidade, as organizações precisarão se adaptar para continuar competitivas na busca por editais, convênios e linhas de fomento.

Para empreendedores, entender essas mudanças é fundamental para identificar oportunidades e aumentar as chances de aprovação de projetos.

Por isso, convidamos o professor João Ricardo Matta, autor de "Quem quer dinheiro? - O manual definitivo da captação de recursos públicos no Brasil”, para listar abaixo as principais tendências que devem moldar o futuro do setor no Brasil:

1. Inteligência Artificial será protagonista

Ferramentas de IA são capazes de analisar grandes volumes de dados, identificar editais compatíveis com determinado projeto, organizar informações estratégicas e até apoiar a elaboração de propostas técnicas mais competitivas.

Organizações que incorporarem inteligência artificial em seus processos de prospecção, monitoramento de editais e gestão documental terão uma vantagem significativa nos próximos anos.

2. Blockchain aumentará a transparência

A transparência é uma das maiores demandas da gestão pública moderna.

Nesse contexto, o uso de tecnologias como o blockchain tende a ganhar espaço por permitir o rastreamento completo da aplicação dos recursos, desde a aprovação até a execução do projeto.

Esse modelo reduz riscos de fraudes, aumenta a confiança dos financiadores e facilita processos de auditoria e prestação de contas.

Ele possibilitará uma maior rastreabilidade dos recursos, redução de custos administrativos, mais segurança jurídica e a prestação de contas automatizada.

3. Big Data tornará a distribuição mais estratégica

A análise de grandes volumes de dados permitirá que governos e instituições financiadoras identifiquem com maior precisão quais regiões, setores e projetos possuem maior potencial de impacto.

Com o Big Data, a alocação de recursos se torna mais eficiente, baseada em evidências e indicadores concretos.

Projetos que apresentarem dados robustos, métricas claras e indicadores de resultados terão maior competitividade nos processos de seleção.

4. Novas modalidades ganharão força

As Parcerias Público-Privadas (PPPs) continuam se consolidando como uma alternativa estratégica para viabilizar grandes projetos de infraestrutura, educação, mobilidade, saneamento e inovação.

Além das PPPs tradicionais, surgem novos fundos de investimento voltados ao desenvolvimento regional e à implementação de projetos estruturantes.

Esses mecanismos ampliam o acesso a recursos e criam oportunidades para que o setor privado participe de iniciativas de interesse público.

5. Plataformas digitais vão simplificar editais

Os processos de submissão e acompanhamento de projetos estão migrando rapidamente para plataformas digitais.

Essa transformação reduz burocracias, acelera análises e diminui falhas documentais que frequentemente comprometem a aprovação de propostas.

Além disso, sistemas integrados permitem que gestores acompanhem todas as etapas do projeto em tempo real.

Dentre as vantagens, teremos menos erros operacionais, processos mais rápidos, melhor controle dos prazos, maior transparência.

6. Open Finance ampliará o acesso ao crédito

Com maior compartilhamento de dados financeiros, instituições de fomento poderão realizar avaliações mais precisas da capacidade financeira das empresas e entidades solicitantes.

Isso tende a gerar análises de crédito mais rápidas, condições financeiras mais adequadas, redução da inadimplência e maior acesso aprogramas de financiamento.

7. Financiamento verde será a grande sacada

Investidores, bancos de desenvolvimento e organismos internacionais estão direcionando volumes crescentes de recursos para projetos alinhados a critérios ambientais, sociais e de governança (ESG).

Áreas como energia renovável, eficiência energética, economia circular, mobilidade sustentável e conservação ambiental devem concentrar uma parcela cada vez maior dos investimentos públicos e privados.

Organizações que incorporarem práticas sustentáveis aos seus projetos terão acesso a um universo crescente de linhas de financiamento e incentivos.

Como se preparar para o futuro da captação de recursos públicos?

As mudanças que já estão em curso mostram que a captação de recursos públicos será cada vez mais tecnológica, transparente e orientada por impacto.

Segundo João Ricardo Matta, para aproveitar esse novo cenário, as organizações precisam investir em transformação digital, utilizar ferramentas de IA e análise de dados, desenvolver projetos alinhados aos princípios ESG e capacitar equipes para atuar em um ambiente cada vez mais dinâmico.

"Mais do que acompanhar as mudanças, o desafio será transformar essas tendências em vantagem competitiva. Afinal, o acesso aos recursos públicos do futuro dependerá cada vez mais da capacidade de inovar hoje”, explica Matta.