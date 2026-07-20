ETFs de bitcoin completam duas semanas de entradas, mas demanda segue fraca

Os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin listados nos Estados Unidos estão registrando uma demanda renovada por parte dos investidores, mas a recente onda de entrada de capital ainda não forneceu impulso suficiente para uma recuperação mais robusta.

Os ETFs de bitcoin registraram entradas líquidas de US$ 75,7 milhões na semana encerrada em 17 de julho, marcando a segunda semana consecutiva de fluxos positivos, de acordo com dados da SoSoValue.

Os fluxos de entrada mais recentes seguiram-se aos US$ 197,4 milhões em entradas líquidas da semana anterior, elevando o total de entradas em ETFs em julho para US$ 200,2 milhões. Os ETFs à vista de bitcoin nos EUA registraram saídas líquidas de US$ 4,5 bilhões em junho, com o total de fluxos líquidos previstos para 2026 ainda negativo em US$ 5,2 bilhões.

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Analistas afirmaram que o retorno dos fluxos de entrada sugere que a pressão vendedora está diminuindo, mas o ritmo atual de compras permanece muito limitado para confirmar uma tendência de alta mais ampla.

Bitcoin precisa superar os US$ 65 mil

A sequência de duas semanas de entrada de capital em ETFs ocorreu enquanto o bitcoin se recuperava em direção a US$ 64.000 após cair de patamares mais altos em junho, mas o movimento ainda não foi forte o suficiente para confirmar uma reversão de tendência mais ampla, de acordo com Simon-Peter Massabni, chefe de desenvolvimento de negócios da XS.com.

O bitcoin precisa "romper decisivamente a faixa de US$ 65.000 a US$ 65.500" para confirmar uma nova tendência de alta, disse Massabni ao Cointelegraph, acrescentando que a recuperação atual "ainda carece de força real".

“Quatro sessões consecutivas de entrada de capital devem ser interpretadas como um sinal de que a pressão vendedora está diminuindo, e não como uma evidência clara de que os investidores institucionais retornaram em larga escala”, disse Massabni, referindo-se aos dados diários de fluxo de ETFs da semana passada.

Citi reduz previsão sobre ETFs

Massabni também destacou a recente revisão da perspectiva do Citigroup para o ETF de bitcoin, que reflete preocupações com a força da demanda institucional.

Em 1º de julho, o Citi reduziu sua previsão de entrada de capital em ETFs nos próximos 12 meses de US$ 10 bilhões para zero, após fluxos mais fracos do que o esperado e saídas recentes. O banco também reduziu sua meta de preço para o bitcoin nos próximos 12 meses de US$ 112.000 para US$ 82.000.

“O mercado não carece de motivos para começar a comprar bitcoin”, disse Massabni, acrescentando que “o que ainda falta é um catalisador suficientemente forte — muito provavelmente um fluxo de capital grande e persistente o bastante para transformar a recuperação atual em uma tendência genuína”.

Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, comparou a trajetória dos ETFs de bitcoin com a dos ETFs de ouro, observando que ambos os produtos experimentaram uma rápida adoção seguida por longos períodos de desempenho mais fraco.

Em uma publicação no X na sexta-feira, Balchunas afirmou que os ETFs de Bitcoin podem seguir um padrão semelhante de "ganhos espetaculares, quedas dolorosas e recuperações", com cada ciclo potencialmente atingindo máximas mais altas ao longo do tempo.

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