Brasil x Japão: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo da VNL feminina 2026

Júlia Bergmann: jogadora de vôlei é um dos destaques da seleção brasileira na VNL 2026 (Volleyball World/VNL/Divulgação)
Repórter
Publicado em 20 de julho de 2026 às 12h38.
O Brasil enfrenta o Japão nesta quarta-feira, 22, pelas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026.
A partida será disputada às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na República Popular da China.
O Brasil terminou a fase preliminar na terceira colocação, enquanto o Japão ficou em sexto lugar. Pelo chaveamento pré-definido da VNL, o terceiro colocado enfrenta o sexto nas quartas de final.
Das 18 equipes que participaram da etapa preliminar, oito avançaram às quartas de final.
Para a disputa da fase decisiva, o técnico Zé Roberto Guimarães convocou a central Larissa Besen, destaque do Osasco. Ela substitui Julia Kudiess, que sofreu uma lesão no joelho e retornou ao Brasil para passar por cirurgia.
Brasil e Japão se enfrentam às 8h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira, 22.
O jogo entre Brasil e Japão terá transmissão ao vivo no sportv 2, na VBTV e ge tv.
Confira a programação completa, de acordo com o horário de Brasília:
Quarta-feira, 22
Quinta-feira, 23
As semifinais serão disputadas no sábado, 25. A decisão do terceiro lugar e a final estão marcadas para domingo, 26.