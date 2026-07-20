Brasil x Japão: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo da VNL feminina 2026

O Brasil enfrenta o Japão nesta quarta-feira, 22, pelas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026.

A partida será disputada às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na República Popular da China.

O Brasil terminou a fase preliminar na terceira colocação, enquanto o Japão ficou em sexto lugar. Pelo chaveamento pré-definido da VNL, o terceiro colocado enfrenta o sexto nas quartas de final.

Das 18 equipes que participaram da etapa preliminar, oito avançaram às quartas de final.

Para a disputa da fase decisiva, o técnico Zé Roberto Guimarães convocou a central Larissa Besen, destaque do Osasco. Ela substitui Julia Kudiess, que sofreu uma lesão no joelho e retornou ao Brasil para passar por cirurgia.

Que horas é o jogo Brasil x Japão pela VNL feminina?

Brasil e Japão se enfrentam às 8h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira, 22.

Onde assistir ao vivo a Brasil x Japão?

O jogo entre Brasil e Japão terá transmissão ao vivo no sportv 2, na VBTV e ge tv.

Jogos das quartas de final da VNL feminina 2026

Confira a programação completa, de acordo com o horário de Brasília:

Quarta-feira, 22

5h: Itália x Países Baixos

8h30: Brasil x Japão

Quinta-feira, 23

5h: Turquia x Canadá

8h30: Estados Unidos x República Popular da China

As semifinais serão disputadas no sábado, 25. A decisão do terceiro lugar e a final estão marcadas para domingo, 26.