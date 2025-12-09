Copa do Mundo e Olimpíadas: 2026 será o ano dos megatorneios; veja calendário

O ano de 2026 será agitado para quem gosta de esportes: além das temporadas tradicionais da NFL, NBA, Champions League, Campeonato Brasileiro, etc., haverão mais três competições esporádicas para acompanhar.

Veja quais são:

Copa do Mundo

O principal evento do ano será a Copa do Mundo de 2026, a primeira da história com 48 seleções e realizada em três países simultaneamente: Estados Unidos, Canadá e México. O torneio ampliado terá um formato inédito, com mais jogos e maior diversidade de participantes, o que deve aumentar o alcance competitivo e comercial da competição. Além disso, está previsto um esforço logístico sem precedentes, já que partidas ocorrerão em estádios espalhados por vastas distâncias entre os três anfitriões.

Olimpíadas de Inverno

Poucos meses antes, no dia 6 ao dia 22 de fevereiro, outra competição de peso dá o pontapé no calendário esportivo: os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, sediados em Milão e Cortina d’Ampezzo, na Itália. A edição marcará o retorno dos Alpes italianos ao centro das atenções após 70 anos, quando Cortina recebeu a olimpíada de inverno pela primeira vez, em 1956.

Os Jogos Paralímpicos de Inverno serão dos dias 6 a 15 de março de 2026.

Copa América Feminina

Já aqui na América do Sul, a Copa América Feminina de 2026 ganha destaque e chega embalada pelo crescimento do futebol feminino nas Américas. A competição, organizada pela CONMEBOL, deve ser sediada no Brasil, como teste para a Copa do Mundo Feminina em 2027.