Dunga acredita que Brasil vai vencer a Copa em 2026: 'Como em 1994'

O capitão do tetracampeonato mundial de 1994 acredita que o Brasil voltará a erguer a taça da Copa do Mundo em 2026.

Durante encontro com outras lendas do futebol promovido pela FIFA em Washington, Dunga apostou em uma coincidência que alimenta o otimismo: assim como há 31 anos, a competição será disputada nos Estados Unidos após um jejum de 24 anos sem título brasileiro.

"Estamos nos Estados Unidos e há 24 anos não conquistamos o título, exatamente como aconteceu em 1994", declarou o ex-volante. Na ocasião do tetra, o Brasil não ganhava desde o tricampeonato em 1970, quando venceu no México.

Dunga ainda foi técnico da seleção brasileira entre 2006 e 2010 e depois de 2014 até 2016, após o 7x1 contra a Alemanha no mundial de 2014.

Evolução durante o torneio

Para Dunga, no entanto, o título não virá apenas pela força da superstição. Ele destacou a importância da evolução da equipe durante a própria competição.

"Você pode estar preparado, mas o momento de realmente saber se está pronto vem durante o torneio. Algumas seleções crescem no decorrer da Copa e são assim que se tornam campeãs", afirmou.

O ex-técnico da seleção também elogiou a contratação de Carlo Ancelotti. Apesar de reconhecer que a mudança poderia ter acontecido antes, Dunga demonstrou confiança no trabalho do italiano, pentacampeão da Liga dos Campeões.

Equilíbrio no meio-campo

Outro ponto destacado foi a presença de Bruno Guimarães no meio-campo. "Para vencer uma Copa do Mundo, é preciso equilíbrio. Hoje temos Bruno Guimarães, que é um grande jogador. Não se trata apenas de um meio-campista defensivo", analisou Dunga, referindo-se ao tipo de função que ele próprio exercia quando liderou o Brasil ao tetra.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, com início previsto para 11 de junho. Será o primeiro Mundial com 48 seleções participantes, ampliando as possibilidades de confrontos na busca pelo hexacampeonato brasileiro.