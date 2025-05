Gigantes como o iFood ou Rappi, que dominaram o mercado de entregas no Brasil oferecendo uma gama de serviços como delivery de comida, compras e até pagamentos. Esses aplicativos se destacam por integrar uma variedade de funcionalidades que atendem a diversas necessidades dos usuários dentro de uma única plataforma.

Agora, no pequeno mas influente Catar, um novo super app está ganhando destaque: a Snoonu.

Fundada em 2019, a Snoonu é o primeiro super app do Catar, reunindo uma variedade de serviços em uma única plataforma, como delivery de alimentos, compras de supermercado, serviços de lavanderia e até vendas de ingressos para eventos. Com um modelo de negócios focado em conveniência e rapidez, a empresa se tornou uma das startups mais promissoras da região.

Web Summit realizada no Rio de Janeiro, Na terceira edição do festival de inovação e negócios Hamad Al-Hajri , fundador e CEO da Snoonu , destacou o crescimento de sua startup e o papel estratégico do Catar como centro de inovação digital no Oriente Médio.

O modelo de negócios da Snoonu

A Snoonu se apresenta como uma plataforma multifuncional que reúne diversos serviços essenciais para o dia a dia dos moradores do Catar. O aplicativo oferece serviços que vão além do tradicional delivery de alimentos, que é o principal serviço de super apps como iFood ou Rappi no Brasil. Entre os serviços disponíveis, estão:

Delivery de alimentos : Parcerias com milhares de restaurantes, cobrindo desde fast food até culinária internacional e local.

Entrega de produtos de supermercado : Entrega rápida de produtos frescos e itens de conveniência, com parceiros como Al Meera, Spar e Monoprix.

Farmácia 24h : Entrega de medicamentos e produtos de bem-estar, com suporte de farmacêuticos.

Serviços de lavanderia : Coleta e entrega de roupas lavadas.

Compra de ingressos para eventos : Venda e reserva de ingressos para shows, eventos culturais e esportivos.

Snoosend : Serviço de entrega ponto a ponto, permitindo que clientes enviem qualquer pacote, incluindo itens grandes como móveis e mudanças.

Além desses, a plataforma ainda inclui pagamentos flexíveis, permitindo transações por cartões, Apple Pay, Ooredoo Money, Snoonu Wallet e dinheiro. Com uma interface intuitiva, a empresa se destaca pelo tempo de entrega ágil, com promessas de entrega de supermercado e farmácia em até 20 minutos.

Crescimento acelerado e investimentos

Em 2023, a Snoonu foi pioneira ao levantar 12 milhões de dólares em uma rodada Série B, liderada pelo Catar Development Bank . O investimento é um reflexo do crescimento acelerado da empresa e da confiança que o mercado local deposita no modelo de negócios do super app.

Para Al-Hajri, o sucesso da Snoonu está em sua capacidade de consolidar múltiplos serviços essenciais em uma plataforma que atende às necessidades diárias da população local. "Nosso objetivo é ser a plataforma que facilite o dia a dia das pessoas, oferecendo rapidez e praticidade", afirmou o CEO durante sua participação no Web Summit.

Com mais de 4.000 lojas e serviços integrados, a Snoonu já opera em várias cidades do Catar, incluindo Doha, Al Rayyan, Al Wakrah e Al Khor.

Expansão e planos futuros

Com uma visão voltada para a expansão geográfica, a Snoonu já planeja aumentar sua atuação para outras regiões do Oriente Médio, tendo como base a crescente demanda por soluções tecnológicas integradas.

"O Catar tem um mercado dinâmico, e nosso foco é maximizar a experiência do usuário aqui antes de expandirmos para outros mercados", disse Al-Hajri.

Além disso, a empresa está considerando a possibilidade de expandir sua atuação para a América Latina, principalmente para o Brasil, onde já existem conexões com o ecossistema local de startups.

A empresa também tem investido em tecnologia própria, especialmente em inteligência artificial (IA).

"A IA está no coração de nossa estratégia, desde a otimização de preços até a recomendação de produtos para os clientes", explicou Al-Hajri. A empresa utiliza IA para alocar motoristas de maneira eficiente e melhorar a experiência de marketing, criando campanhas direcionadas com base no comportamento dos usuários.

Oportunidades de emprego e a busca por brasileiros

Durante sua participação no Web Summit no Rio de Janeiro, Hamad Al-Hajri anunciou que a Snoonu está à procura de talentos brasileiros para integrar sua equipe no Catar.

A empresa tem cerca de 50 vagas abertas , que incluem posições como product designers , engenheiros de front-end e back-end , gerentes de produto e cientistas de dados . Além disso, há oportunidades em áreas de negócios, como gerenciamento de contas para os setores de alimentação e e-commerce .

A busca por brasileiros não é uma novidade para a Snoonu, que já conta com cerca de 25% de seus colaboradores oriundos de países da América Latina.

"Os brasileiros têm uma abordagem criativa e positiva que se encaixa perfeitamente com nossa cultura organizacional. Estamos empolgados com a possibilidade de trazer mais talentos do Brasil para o Catar", afirmou o CEO.

O Catar tem se mostrado um destino atrativo para brasileiros, especialmente pela qualidade de vida que oferece, com hospitais de excelência, uma resposta de emergência médica que pode chegar em até 90 segundos, e um mercado que continua a crescer.

"A comunidade brasileira no Catar é muito forte, e muitos profissionais acabam se apaixonando pelo país. O ambiente de trabalho é dinâmico, e a infraestrutura é de classe mundial", declarou Hamad Al-Hajri.

Benefícios do Catar para empresas e profissionais

O Catar tem se destacado como um local estratégico para empresas que buscam um ambiente de negócios favorável. Além da ausência de impostos, o país oferece uma estrutura regulatória flexível, com zonas francas e um parque de ciência que facilita o crescimento de startups e empresas de tecnologia.

"O Catar oferece uma grande oportunidade para empresas como a Snoonu. A facilidade para operar, junto com o apoio governamental e a busca por talentos globais, é um diferencial único", afirmou Al-Hajri.

O CEO também destacou que o Catar tem trabalhado para aumentar o número de empregos e talentos na região. A Snoonu, por exemplo, se beneficia do foco do governo em atrair jovens profissionais e expandir sua economia. "O mercado de trabalho no Catar está em expansão, e as empresas como a nossa têm um papel importante no desenvolvimento desse ecossistema", completou.

O futuro do super app no Oriente Médio

O super app Snoonu não só tem se consolidado no Catar, mas também tem planos de expansão para além das fronteiras do país. A empresa está apostando na verticalização de seus serviços, integrando soluções financeiras, como o Snoonu Wallet, e ampliando a sua oferta para outros setores do mercado de consumo.

"Nosso próximo passo é aumentar ainda mais a nossa cobertura dentro do Catar e, a médio prazo, expandir para outros países da região", explicou o CEO.