Lucro do Spotify salta 200% e fica acima das expectativas do mercado

Empresa atingiu um lucro líquido de 899 milhões de euros, ante 300 milhões de euros no ano passado

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 09h08.

O lucro do Spotify (SPOT) teve alta de quase 200% no terceiro trimestre deste ano quando comparado ao mesmo período de 2024, impulsionado pelo crescimento no número de assinantes premium, aumento na receita e melhorias na margem operacional.

A empresa atingiu um lucro líquido de 899 milhões de euros, ante 300 milhões de euros no ano passado.

No período, o Spotify registrou 713 milhões de usuários mensais ativos (MAUs, na sigla em inglês), aumento de 11% em relação ao ano anterior.

O crescimento foi impulsionado principalmente pela expansão em mercados como a América Latina, Europa e América do Norte.

A empresa superou sua previsão inicial de 14 milhões de novos usuários, atingindo 17 milhões de MAUs adicionais durante o trimestre.

O número de assinantes Premium, por sua vez, subiu 12%, atingindo 281 milhões.

A receita total do Spotify chegou a 4,3 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2025, um crescimento de 7% em relação ao ano anterior.

O aumento, segundo a empresa, foi impulsionado principalmente pela expansão do número de assinantes premium, que geraram uma receita de 3,8 bilhões de euros, um aumento de 9% ano a ano (ou 13% ajustado pela variação cambial).

O crescimento da base de usuários pagantes teve um impacto positivo nos resultados financeiros, embora a receita proveniente de anúncios tenha enfrentado uma ligeira queda de 6%.

Audiolivros e Taylor Swift

Em um movimento estratégico, o Spotify tem investido no mercado de audiolivros.

Desde o seu lançamento, a plataforma triplicou seu catálogo em língua inglesa, chegando a mais de 500.000 títulos disponíveis para os usuários Premium.

Esse crescimento tem sido um reflexo do aumento da demanda por conteúdo não musical e da tentativa do Spotify de diversificar suas fontes de receita.

Com mais de 2 milhões de novos ouvintes de audiolivros, o Spotify não apenas conseguiu expandir sua base de usuários, mas também aumentar a lealdade dos assinantes.

O terceiro trimestre também foi marcado por recordes de streaming, com o lançamento do álbum The Life of a Showgirl de Taylor Swift, que quebrou recordes de reprodução na plataforma do streaming.

O álbum se tornou o mais transmitido do ano, com mais de 5 milhões de pré-saves, e atingiu um recorde de streams no Spotify no mesmo dia do seu lançamento.

O sucesso foi tanto que o Spotify organizou uma experiência imersiva de três dias em Nova York, com momentos fotográficos exclusivos para os fãs, além de uma série de eventos promocionais.

Projeções para o futuro

Com relação ao futuro, o Spotify está otimista quanto ao quarto trimestre de 2025.

A empresa espera adicionar cerca de 32 milhões de novos usuários ativos mensais, com um total projetado de 745 milhões de MAUs até o final de dezembro.

A receita deve chegar a 4,5 bilhões de euros, com uma margem bruta esperada de 32,9%. A empresa também projeta um lucro operacional de 620 milhões de euros no quarto trimestre, um aumento em relação aos resultados do terceiro trimestre.

