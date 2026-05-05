'Brasil 70': série da Netflix sobre a Copa de 1970 ganha trailer

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 5, o trailer de "Brasil 70: A Saga do Tri", minissérie que retrata a campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970. A produção tem data de estreia marcada para o dia 29 de maio.

A proposta é revisitar um dos momentos mais emblemáticos do futebol mundial, combinando cenas inspiradas em partidas históricas com os bastidores da equipe durante a preparação e a disputa do torneio no México. Além da prévia, o projeto também ganhou um pôster inédito.

'Brasil 70 - A Saga do Tri': pôster da série divulgado pela Netflix

Brasil 1970: o ano do tricampeonato

A trama acompanha a trajetória da seleção até a conquista do tricampeonato, destacando jogadores que marcaram época, como Pelé, Tostão, Jairzinho e Rivellino.

Além do desempenho em campo, a narrativa também explora o trabalho dos treinadores João Saldanha e Zagallo, incluindo mudanças táticas e os bastidores da comissão técnica.

O que a série mostra sobre a ditadura no Brasil

Ambientada em um período de forte tensão política, a minissérie contextualiza a campanha dentro dos anos mais duros do regime militar. A equipe precisava lidar não apenas com a pressão esportiva, mas também com o peso simbólico de representar o Brasil em meio a um cenário de repressão e instabilidade.

O enredo busca equilibrar os momentos de glória com conflitos internos, inseguranças e desafios enfrentados pelos jogadores ao longo da competição.

Elenco

O elenco principal traz Rodrigo Santoro no papel de João Saldanha, Bruno Mazzeo como Zagallo e Lucas Agrícola interpretando Pelé.

Também participam Marcelo Adnet, Ravel Andrade, Caio Cabral e Daniel Blanco, além de um elenco amplo que dá vida a jogadores e personagens históricos ligados à trajetória da seleção.

A direção geral é de Paulo Morelli e Pedro Morelli, com episódios dirigidos também por Quico Meirelles. A criação é assinada por Naná Xavier e Rafael Dornellas.

Quando estreia 'Brasil 70 – A Saga do Tri'?

A minissérie chega ao catálogo da Netflix no dia 29 de maio de 2026.

Assista o trailer de 'Brasil 70: A Saga do Tri'