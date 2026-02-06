Olimpíadas de Inverno 2026: quando começa e onde assistir à abertura?

A Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026 marca o início oficial da competição nesta sexta-feira, 6. O evento será realizado na Itália e inaugura uma edição com formato multiterritorial.

A cerimônia principal acontece no Milano San Siro Olympic Stadium, em Milão. Pela primeira vez na história dos Jogos de Inverno, duas piras olímpicas serão acesas de forma simultânea, uma em Milão, no Arco della Pace, e outra em Cortina d’Ampezzo, na Piazza Dibona.

O acendimento duplo simboliza a divisão geográfica da sede entre diferentes cidades italianas, característica central da edição de 2026.

O Brasil terá dois porta-bandeiras na Cerimônia de Abertura. Em Milão, o esquiador Lucas Pinheiro Braathen será o responsável por conduzir a bandeira brasileira. Em Cortina d’Ampezzo, a bandeira será carregada por Nicole Silveira, atleta do skeleton.

A ginasta Rebeca Andrade participará da cerimônia como uma das responsáveis por conduzir a bandeira olímpica no estádio em Milão.

A programação artística contará com nomes internacionais. Estão confirmadas apresentações da cantora Mariah Carey, vencedora de cinco prêmios Grammy, da cantora italiana Laura Pausini, vencedora do Globo de Ouro, e do tenor Andrea Bocelli.

Segundo a organização, o espetáculo será integrado entre Milão e Cortina d’Ampezzo, reunindo performances musicais e encenações sincronizadas entre as duas cidades.

Horário da cerimônia de abertura

A Cerimônia de Abertura está programada para começar às 20h no horário local da Itália. No Brasil, o evento será transmitido a partir das 16h, horário de Brasília.

Onde assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno 2026?

No Brasil, a transmissão da Cerimônia de Abertura de Milano Cortina 2026 será feita pelo Grupo Globo e pela Cazé TV, tanto na TV quanto em plataformas digitais.