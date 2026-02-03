Onde serão as olimpíadas de inverno de 2026? Veja a programação completa

Olimpíadas de Inverno 2026: neste ano, a competição ocorrerá no norte da Itália (picture alliance / Colaborador/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15h34.
Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 acontecerão nos Alpes da Itália.
A edição será realizada entre os dias 6 e 22 de fevereiro de 2026, com competições distribuídas entre Milão e Cortina d’Ampezzo, duas cidades que dividirão oficialmente a organização do evento.
A Olimpíada de Inverno contará com 17 dias consecutivos de disputas, reunindo mais de 3.500 atletas de 93 países, que competirão em 16 modalidades e mais de 100 provas, com um total de 195 medalhas olímpicas em jogo.
As competições estarão espalhadas por 15 locais diferentes, incluindo arenas e centros esportivos como a Milano Ice Skating Arena, o San Siro Olympic Stadium, o Cortina Sliding Centre, o Tofane Alpine Skiing Centre, a Anterselva Biathlon Arena e a Verona Olympic Arena.
A cerimônia de abertura está marcada para o dia 6 de fevereiro, em Milão, com produção do Balich Wonder Studio e apresentações de artistas internacionais, entre eles Laura Pausini e Mariah Carey.
A mascote oficial dos Jogos é Tina, nome inspirado em Cortina d’Ampezzo, uma das cidades-sede. Entre as novidades do programa esportivo, o esqui de montanha fará sua estreia olímpica, além da inclusão de novas provas em modalidades já tradicionais.
No Brasil, a transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 será feita pelo Grupo Globo, com exibição na TV Globo, sportv, Globoplay e GE.globo, além da CazéTV.
Esta será a 10ª participação do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno.
O país chega a Milano Cortina 2026 com expectativas de resultados inéditos, com atletas como Lucas Pinheiro Braathen, Nicole Silveira e Pat Burgener figurando entre os principais nomes sul-americanos da competição.
Confira o calendário:
|Data
|Horário
|Modalidade esportiva
|Atletas
|10/02 (terça-feira)
|5h15
|Esqui Cross-Country | Sprint Clássico feminino – classificatória
|Bruna Moura e Eduarda Ribeiro
|10/02 (terça-feira)
|5h55
|Esqui Cross-Country | Sprint Clássico masculino – classificatória
|Manex Silva
|11/02 (quarta-feira)
|15h30 e 16h27
|Snowboard Halfpipe | Descidas 1 e 2 – classificatória masculina
|Augustinho Teixeira e Pat Burgener
|12/02 (quinta-feira)
|9h
|Esqui Cross-Country | 10km feminino – técnica livre
|Bruna Moura e Eduarda Ribeiro
|13/02 (sexta-feira)
|7h45
|Esqui Cross-Country | 10km masculino – técnica livre
|Manex Silva
|13/02 (sexta-feira)
|12h e 13h48
|Skeleton | Descidas 1 e 2 feminino
|Nicole Silveira
|13/02 (sexta-feira)
|15h30
|Snowboard Halfpipe | Final masculina
|Augustinho Teixeira e Pat Burgener
|14/02 (sábado)
|6h e 9h30
|Esqui Alpino | Slalom Gigante masculino – Descidas 1 e 2
|Lucas Pinheiro Braathen e Giovanni Ongaro
|14/02 (sábado)
|14h e 15h44
|Skeleton | Descidas 3 e 4 feminino
|Nicole Silveira
|16/02 (segunda-feira)
|6h e 7h57
|Bobsled 2-Man | Descidas 1 e 2
|Delegação brasileira
|16/02 (segunda-feira)
|6h e 9h30
|Esqui Alpino | Slalom masculino – Descidas 1 e 2
|Lucas Pinheiro Braathen, Christian Oliveira e Giovanni Ongaro
|17/02 (terça-feira)
|15h e 17h05
|Bobsled 2-Man | Descidas 3 e 4
|Delegação brasileira
|18/02 (quarta-feira)
|5h45
|Esqui Cross-Country | Sprint por equipe livre feminino – classificatória
|Bruna Moura e Eduarda Ribeiro
|18/02 (quarta-feira)
|6h e 9h30
|Esqui Alpino | Slalom feminino – Descidas 1 e 2
|Alice Padilha
|21/02 (sábado)
|6h e 7h57
|Bobsled 4-Man | Descidas 1 e 2
|Delegação brasileira
|22/02 (domingo)
|6h e 8h15
|Bobsled 4-Man | Descidas 3 e 4
|Delegação brasileira