Onde serão as olimpíadas de inverno de 2026? Veja a programação completa

Cidades no norte da Itália o dividem a sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, que terão 17 dias de competições, novas modalidades e participação brasileira

Olimpíadas de Inverno 2026: neste ano, a competição ocorrerá no norte da Itália (picture alliance / Colaborador/Getty Images)

Da Redação

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15h34.

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 acontecerão nos Alpes da Itália.

A edição será realizada entre os dias 6 e 22 de fevereiro de 2026, com competições distribuídas entre Milão e Cortina d’Ampezzo, duas cidades que dividirão oficialmente a organização do evento.

Datas, duração e dimensão do evento

A Olimpíada de Inverno contará com 17 dias consecutivos de disputas, reunindo mais de 3.500 atletas de 93 países, que competirão em 16 modalidades e mais de 100 provas, com um total de 195 medalhas olímpicas em jogo.

Locais das competições e cerimônia de abertura

As competições estarão espalhadas por 15 locais diferentes, incluindo arenas e centros esportivos como a Milano Ice Skating Arena, o San Siro Olympic Stadium, o Cortina Sliding Centre, o Tofane Alpine Skiing Centre, a Anterselva Biathlon Arena e a Verona Olympic Arena.

A cerimônia de abertura está marcada para o dia 6 de fevereiro, em Milão, com produção do Balich Wonder Studio e apresentações de artistas internacionais, entre eles Laura Pausini e Mariah Carey.

Mascote e novidades no programa esportivo

A mascote oficial dos Jogos é Tina, nome inspirado em Cortina d’Ampezzo, uma das cidades-sede. Entre as novidades do programa esportivo, o esqui de montanha fará sua estreia olímpica, além da inclusão de novas provas em modalidades já tradicionais.

Onde posso assistir às Olimpíadas de Inverno 2026?

No Brasil, a transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 será feita pelo Grupo Globo, com exibição na TV Globo, sportv, Globoplay e GE.globo, além da CazéTV.

Quando serão as competições do Brasil nas Olimpíadas de Inverno?

Esta será a 10ª participação do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno.

O país chega a Milano Cortina 2026 com expectativas de resultados inéditos, com atletas como Lucas Pinheiro Braathen, Nicole Silveira e Pat Burgener figurando entre os principais nomes sul-americanos da competição.

Confira o calendário:

DataHorárioModalidade esportivaAtletas
10/02 (terça-feira)5h15Esqui Cross-Country | Sprint Clássico feminino – classificatóriaBruna Moura e Eduarda Ribeiro
10/02 (terça-feira)5h55Esqui Cross-Country | Sprint Clássico masculino – classificatóriaManex Silva
11/02 (quarta-feira)15h30 e 16h27Snowboard Halfpipe | Descidas 1 e 2 – classificatória masculinaAugustinho Teixeira e Pat Burgener
12/02 (quinta-feira)9hEsqui Cross-Country | 10km feminino – técnica livreBruna Moura e Eduarda Ribeiro
13/02 (sexta-feira)7h45Esqui Cross-Country | 10km masculino – técnica livreManex Silva
13/02 (sexta-feira)12h e 13h48Skeleton | Descidas 1 e 2 femininoNicole Silveira
13/02 (sexta-feira)15h30Snowboard Halfpipe | Final masculinaAugustinho Teixeira e Pat Burgener
14/02 (sábado)6h e 9h30Esqui Alpino | Slalom Gigante masculino – Descidas 1 e 2Lucas Pinheiro Braathen e Giovanni Ongaro
14/02 (sábado)14h e 15h44Skeleton | Descidas 3 e 4 femininoNicole Silveira
16/02 (segunda-feira)6h e 7h57Bobsled 2-Man | Descidas 1 e 2Delegação brasileira
16/02 (segunda-feira)6h e 9h30Esqui Alpino | Slalom masculino – Descidas 1 e 2Lucas Pinheiro Braathen, Christian Oliveira e Giovanni Ongaro
17/02 (terça-feira)15h e 17h05Bobsled 2-Man | Descidas 3 e 4Delegação brasileira
18/02 (quarta-feira)5h45Esqui Cross-Country | Sprint por equipe livre feminino – classificatóriaBruna Moura e Eduarda Ribeiro
18/02 (quarta-feira)6h e 9h30Esqui Alpino | Slalom feminino – Descidas 1 e 2Alice Padilha
21/02 (sábado)6h e 7h57Bobsled 4-Man | Descidas 1 e 2Delegação brasileira
22/02 (domingo)6h e 8h15Bobsled 4-Man | Descidas 3 e 4Delegação brasileira
