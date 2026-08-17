Memphis Depay fica no Corinthians? Entenda o que está por trás da nova negociação

Mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, neste domingo, na Neo Química Arena, o técnico Fernando Diniz voltou a falar sobre um dos assuntos que mais movimentam os bastidores do Corinthians: a renovação de Memphis Depay.

Após o clube anunciar na última terça-feira que havia encerrado as negociações pela permanência do atacante, a diretoria voltou atrás e retomou as conversas para tentar estender o vínculo. Diniz demonstrou apoio à possibilidade de o holandês continuar no elenco e admitiu estar esperançoso por um desfecho positivo.

"Vocês sabem tudo que eu penso, falo desde o primeiro dia. Mas isso me traz alegria, esperança e tem toda a minha torcida para que isso se conclua com a permanência dele aqui", disse o treinador em coletiva de imprensa.

Entenda a situação envolvendo Memphis e o Corinthians

A retomada das conversas entre Corinthians e Memphis Depay aconteceu após um pedido do próprio atacante. Segundo informações do ge, o holandês criou uma relação próxima com o clube e demonstrou interesse em permanecer no Brasil. Diante disso, as partes voltaram a discutir alternativas para encontrar um modelo de contrato que seja viável para os dois lados.

Memphis estaria disposto a flexibilizar algumas das condições inicialmente apresentadas. A diretoria corintiana, por sua vez, tenta reduzir o custo total da operação em aproximadamente R$ 30 milhões. O acordo atualmente discutido é estimado em R$ 157 milhões, valor que inclui cerca de R$ 42 milhões referentes a uma dívida relacionada ao contrato anterior do jogador.

Para diminuir o impacto financeiro da renovação, o Corinthians trabalha na possibilidade de contar com o apoio de empresas parceiras. A área de marketing do clube avalia que existem caminhos para viabilizar a permanência do atacante por meio de novos acordos comerciais e de parceiros que já estariam alinhados com a operação.

Antes de avançar, porém, o presidente Osmar Stabile busca respaldo interno, segundo o ge. O dirigente apresentou ao Conselho de Orientação (Cori) os valores e as condições envolvidos na negociação e agora aguarda uma avaliação sobre a possibilidade de o clube assumir novamente o compromisso financeiro.

O aval também pode ajudar Stabile politicamente. A decisão de interromper as tratativas havia provocado desgaste nos bastidores do Parque São Jorge, e a mudança de postura pegou parte dos aliados do presidente de surpresa, de acordo com o ge.

O que vem por aí

Stabile também não acompanhou a delegação corintiana na viagem para a Argentina, onde o time enfrentou o Rosario Central pela Libertadores. Após o empate por 0 a 0, Diniz revelou ter ficado frustrado com a possibilidade de perder Memphis, já que trabalhava com a expectativa de que a renovação fosse concluída.

Agora, com as conversas novamente abertas, o futuro do camisa 10 depende de um equilíbrio entre três fatores: a disposição de Memphis em permanecer, a capacidade do Corinthians de reduzir o custo do acordo e o respaldo político e financeiro necessário para que a diretoria consiga fechar a operação.

O Corinthians volta a campo na quinta-feira, às 21h30, de Brasília, novamente na Neo Química Arena, para enfrentar o Rosario Central.

Depois do empate no primeiro confronto, a equipe paulista precisa de uma vitória por qualquer placar para garantir a classificação às quartas de final da Copa Libertadores.