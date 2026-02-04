Quem é Lucas Pinheiro, esperança do Brasil na Olimpíada de Inverno 2026

LEVI, FINLAND - NOVEMBER 16: Lucas Pinheiro Braathen of Team Brazil takes 1st place during the Audi FIS Alpine Ski World Cup Men's Slalom on November 16, 2025 in Levi, Finland. (Photo by Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images) (Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images)
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 18h02.
Lucas Pinheiro Braathen chega à Olimpíada de Inverno 2026, em Milano-Cortina, como o brasileiro mais bem colocado no esqui alpino e um dos principais nomes da delegação na briga por uma medalha inédita.
Aos 25 anos, o atleta vive grande fase na Copa do Mundo e lidera o ranking mundial do slalom, uma das modalidades mais técnicas do esporte. Ele também ocupa a segunda posição no ranking geral, somando resultados consistentes nas últimas etapas do circuito.
Nascido na Noruega, Lucas defende o Brasil por causa da mãe, que é paulista, e passou a competir com a bandeira verde-amarela após romper com a federação norueguesa. A mudança transformou o esquiador em um dos personagens mais acompanhados do esporte brasileiro neste ciclo olímpico, com expectativa de desempenho histórico em 2026.
Lucas assumiu a liderança do ranking do slalom da Federação Internacional de Esqui (FIS) após a etapa de Kitzbühel, na Áustria, disputada no dia 25 de janeiro. O atleta chegou a 401 pontos com o quarto lugar na prova, ficando a apenas 0,04s do pódio. Nas últimas oito provas do circuito, ele terminou entre os cinco primeiros.
Na temporada, Lucas já acumula quatro medalhas: ouro em Levi, na Finlândia, e prata em Wengen, na Suíça, no slalom, além de dois segundos lugares no slalom gigante, em Alta Badia, na Itália, e Adelboden, na Suíça.
Experiente nas disciplinas mais técnicas do esqui alpino, Lucas deve competir em duas modalidades na Olimpíada de Inverno 2026:
Os Jogos Olímpicos de Inverno de Milano-Cortina serão realizados entre 6 e 22 de fevereiro de 2026, na Itália.