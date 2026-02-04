Esporte

Quem é Lucas Pinheiro, esperança do Brasil na Olimpíada de Inverno 2026

Esquiador vive grande fase, soma medalhas na temporada e pode fazer história

LEVI, FINLAND - NOVEMBER 16: Lucas Pinheiro Braathen of Team Brazil takes 1st place during the Audi FIS Alpine Ski World Cup Men's Slalom on November 16, 2025 in Levi, Finland. (Photo by Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images) (Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 18h02.

Lucas Pinheiro Braathen chega à Olimpíada de Inverno 2026, em Milano-Cortina, como o brasileiro mais bem colocado no esqui alpino e um dos principais nomes da delegação na briga por uma medalha inédita.

Aos 25 anos, o atleta vive grande fase na Copa do Mundo e lidera o ranking mundial do slalom, uma das modalidades mais técnicas do esporte. Ele também ocupa a segunda posição no ranking geral, somando resultados consistentes nas últimas etapas do circuito.

Nascido na Noruega, Lucas defende o Brasil por causa da mãe, que é paulista, e passou a competir com a bandeira verde-amarela após romper com a federação norueguesa. A mudança transformou o esquiador em um dos personagens mais acompanhados do esporte brasileiro neste ciclo olímpico, com expectativa de desempenho histórico em 2026.

Lucas Pinheiro no ranking do slalom na Copa do Mundo

Lucas assumiu a liderança do ranking do slalom da Federação Internacional de Esqui (FIS) após a etapa de Kitzbühel, na Áustria, disputada no dia 25 de janeiro. O atleta chegou a 401 pontos com o quarto lugar na prova, ficando a apenas 0,04s do pódio. Nas últimas oito provas do circuito, ele terminou entre os cinco primeiros.

Na temporada, Lucas já acumula quatro medalhas: ouro em Levi, na Finlândia, e prata em Wengen, na Suíça, no slalom, além de dois segundos lugares no slalom gigante, em Alta Badia, na Itália, e Adelboden, na Suíça.

Quais provas Lucas Pinheiro vai disputar na Olimpíada de Inverno 2026

Experiente nas disciplinas mais técnicas do esqui alpino, Lucas deve competir em duas modalidades na Olimpíada de Inverno 2026:

  • Slalom
  • Slalom gigante

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Milano-Cortina serão realizados entre 6 e 22 de fevereiro de 2026, na Itália.

