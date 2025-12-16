Pop

Mariah Carey vai se apresentar na abertura das Olimpíadas de Inverno

Apresentação da cerimonia de abertura acontece dia 6 de fevereiro na Itália

Maraiah Carey: cantora é dona de um dos maiores hits de natal, "All I Want For Christmas Is You" (Divulgação / Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 05h45.

A cantora norte-americana Mariah Carey é o primeiro nome confirmado para se apresentar na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, que acontece em 6 de fevereiro de 2026 no San Siro Olympic Stadium, em Milão, na Itália.

Segundo a organização do evento, Carey simboliza o espírito dos jogos por ter uma "voz inconfundível e um legado musical que atravessa gerações e culturas." Essa será a primeira apresentação olímpica da vencedora de cinco prêmios Grammy.

O tema da cerimônia será Harmonia. "Música e esporte darão vida a uma Cerimônia de Abertura Olímpica em que a Harmonia se torna uma expressão de energia coletiva, um espaço simbólico onde as comunidades se unem, transcendem fronteiras e se reconhecem como parte do mesmo ritmo vibrante", escreveu o comitê olímpico.

Olimpíadas de Inverno

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, sediados em Milão e Cortina d’Ampezzo, na Itália, acontecerão do dia 6 ao dia 22 de fevereiro. A edição marcará o retorno dos Alpes italianos ao centro das atenções após 70 anos, quando Cortina recebeu a olimpíada de inverno pela primeira vez, em 1956.

Os Jogos Paralímpicos de Inverno serão dos dias 6 a 15 de março de 2026.

