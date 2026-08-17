A Ajinomoto sabe algo que o Brasil ainda não aprendeu

Quando a NVIDIA anunciou seus resultados recordes em 2024 e o mundo tech entrou em êxtase, ninguém escreveu sobre o glutamato monossódico. Deveriam ter escrito.

A Ajinomoto, aquele sachê de tempero que sua avó talvez use no feijão, controla entre 95% e 98% da produção mundial de um material sem o qual nenhuma GPU de última geração pode ser fabricada. O ABF, um filme ultrafino de resina descoberto como subproduto acidental da fermentação do glutamato, isola e conecta as camadas internas dos chips avançados. Sem ele, a infraestrutura que roda o seu prompt no ChatGPT simplesmente não existe. Cada fabricante de substrato de chip no mundo compra da Ajinomoto. Não há fornecedor alternativo.

A ação da empresa subiu mais de 40% desde o início de 2025. O mercado acordou. O Brasil ainda não. O país detém 95% das reservas mundiais de quartzo. É o mesmo material que, quando processado até altíssima pureza, vira insumo crítico na fabricação de chips. As maiores jazidas ficam no Pará, em Minas Gerais e em Santa Catarina. Em um documento do Ministério de Minas e Energia, a lavra nacional é descrita como "rudimentar" e o aproveitamento como "extremamente pequeno". Exportamos lascas brutas a US$0,23 por quilo. Nos Estados Unidos, o quartzo processado para semicondutores chega a US$10.000 por tonelada.

Não é só o quartzo. O Brasil tem reservas relevantes de terras-raras, grafite, lítio e nióbio: todos insumos críticos para chips, baterias e sistemas de IA. Em todos os casos, o padrão se repete: extração rudimentar, exportação de matéria bruta, importação de produtos com alto valor agregado. O Professor Luiz Jardim Wanderley, da UFF, em entrevista à Agência Brasil, resumiu com precisão: "o Brasil mantém o mesmo padrão de dependência que teve ao longo de sua história. Foi assim com o ouro colonial, com o ferro, com o petróleo."

A lição da Ajinomoto não é tecnológica, mas sim estratégica. A empresa não descobriu que controlaria um mercado crítico, ela simplesmente foi boa o suficiente, por tempo suficiente, em uma camada que ninguém olhava. O resultado é o poder de precificação de Rockefeller em uma cadeia que o mundo inteiro depende e quase ninguém vê.

O Brasil tem os materiais, o que falta é a camada seguinte: o processamento, a purificação e a transformação de matéria bruta em insumo insubstituível. E essa é a posição que cria poder duradouro. Não a posse da reserva, mas o domínio do processo que converte a reserva em algo do qual o resto do mundo não pode prescindir.

A corrida pela IA está redesenhando o mapa econômico global. Por quanto tempo continuaremos vendendo a US$0,23 o quilo?