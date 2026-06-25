'Extraterrestre': veja a reação da mídia internacional à performance de Vini Jr em jogo do Brasil

Vini Jr. apresentou desempenho em alto nível na Copa do Mundo de 2026, em linha com outras estrelas atuando na América do Norte. Após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, partida em que marcou duas vezes, o atacante passou a receber destaque da imprensa espanhola, que acompanha sua atuação no Real Madrid.

No torneio, Vinicius participou diretamente de seis dos sete gols da seleção, com gols e assistências. Ele também teve um gol anulado após marcação de falta na origem do lance.

O jornal Marca destacou a atuação com a manchete "Extraterrestre Vinicius". A publicação afirmou que o jogador "se senta na mesa dos craques", citou os dois gols marcados e fez comparações com Romário e Ronaldo, além de outros nomes do futebol em atividade. O Diario As tratou a atuação como determinante e indicou preocupação do Real Madrid com o futuro do atacante.

Repercussão da imprensa espanhola sobre Vini Jr.

Já o Diario As lembrou vibrou com a atuação do atacante e destacou na sua manchete que o Real Madrid não pode deixar escapar este Vinicius. A publicação descreveu o momento do jogador como a "sua melhor versão", acima do período de dois anos atrás, quando o atacante conquistou a Champions League pelo Real Madrid e ficou entre os principais candidatos ao prêmio de melhor do mundo, mas perdeu a Bola de Ouro para Rodri, do Manchester City.

O Marca também registrou a comparação entre Vinicius e outros nomes do futebol mundial. A crônica afirmou: "Vinicius Junior está determinado a se juntar aos grandes, conquistando seu lugar ao lado de Mbappé, Messi e Haaland". O texto ainda descreveu a atuação contra a Escócia como de alto nível, com dois gols marcados e um terceiro anulado após revisão do lance.

O Diario As acrescentou que o desempenho cria um cenário de pressão para o Real Madrid em relação à renovação contratual do jogador. O texto registrou a necessidade de decisão sobre o futuro do atacante antes da próxima partida do Brasil na Copa do Mundo e apontou o impacto da atuação individual na vitória. Já o El País destacou a estreia de Neymar na competição, com participação no segundo tempo da partida.

O veículo afirmou: "Os pentacampeões mundiais não aceleraram o ritmo no segundo tempo, dando a Carlo Ancelotti tempo para dar minutos a Neymar, para que ele pudesse vestir novamente a camisa verde e amarela".

Quando é o próximo jogo do Brasil?

O Brasil entrará em campo na próxima segunda-feira, 29, às 14h (de Brasília), em Houston, no Texas (EUA), para dar início à fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

Líder do Grupo C, a seleção brasileira enfrentará o segundo colocado do Grupo F, posição atualmente ocupada pelo Japão.