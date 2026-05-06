Maior artilheiro da França em Copas: Just Fontaine lidera lista histórica

A seleção francesa, nos últimos anos, sempre é uma das grandes favoritas ao título da Copa do Mundo. Campeã em 1998 e 2018 e finalista em 2022, os franceses querem seu terceiro título do torneio.

Com 13 gols marcados na Copa do Mundo de 1958, Just Fontaine é o maior artilheiro da história da seleção francesa na competição.

E para fazer história, o atleta precisou disputar apenas uma única Copa do Mundo. Durante o Mundial de 1958, na Suécia, o atacante, nascido em Marrakesh, no Marrocos, balançou as redes 13 vezes durante os seis jogos disputados naquela edição.

Atrás dele, aparece Kylian Mbappé. O atacante do Real Madrid disputou duas edições do Mundial e já marcou 12 gols, sendo quatro em 2018 e oito em 2022. O atleta pode superar Fontaine em 2026.