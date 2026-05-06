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Maior artilheiro da França em Copas: Just Fontaine lidera lista histórica

Atacante marcou 13 gols em 1958 e mantém até hoje o recorde em uma única edição do torneio

Just Fontaine: Atleta fez história na Copa de 1958 (Foto: Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images))

Just Fontaine: Atleta fez história na Copa de 1958 (Foto: Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06h00.

A seleção francesa, nos últimos anos, sempre é uma das grandes favoritas ao título da Copa do Mundo. Campeã em 1998 e 2018 e finalista em 2022, os franceses querem seu terceiro título do torneio.

Com 13 gols marcados na Copa do Mundo de 1958, Just Fontaine é o maior artilheiro da história da seleção francesa na competição.

E para fazer história, o atleta precisou disputar apenas uma única Copa do Mundo. Durante o Mundial de 1958, na Suécia, o atacante, nascido em Marrakesh, no Marrocos, balançou as redes 13 vezes durante os seis jogos disputados naquela edição.

Atrás dele, aparece Kylian Mbappé. O atacante do Real Madrid disputou duas edições do Mundial e já marcou 12 gols, sendo quatro em 2018 e oito em 2022. O atleta pode superar Fontaine em 2026.

O recorde de 1958

Além de Just Fontaine ter marcado 13 gols em seis jogos e terminar como artilheiro da Copa do Mundo de 1958, o atleta também estabeleceu o recorde de maior número de gols marcados por um jogador em uma única Copa, marca que permanece até hoje.

Vale lembrar que o jogador chegou ao Mundial da Suécia como reserva, mas assumiu a titularidade após lesão de René Bliard.

Na estreia, contra o Paraguai, marcou um hat-trick na vitória por 7 a 3. Depois, marcou contra Iugoslávia, Escócia e Irlanda do Norte, na fase inicial.

Na semifinal, contra o Brasil, o jogador também deixou sua marca, embora a França tenha pedido por 5 a 2. Na disputa pelo terceiro lugar, a grande coroação do atleta, com quatro gols na vitória por 6 a 3 dos Le Bleus.

Outros artilheiros da França em Copas

Atrás de Fontaine, outros jogadores também se destacam na lista de goleadores da seleção francesa:

  • 1) Just Fontaine – 13 gols
  • 2) Kylian Mbappé – 12
  • 3) Thierry Henry – 6
  • 4) Zinedine Zidane – 5
  • 4) Michel Platini – 5
  • 4) Olivier Giroud – 5
  • 7) Raymond Kopa – 4
  • 7) Dominique Rocheteau – 4
  • 7) Antoine Griezmann – 4
  • 10) Jean Nicolas – 3
  • 10) Karim Benzema – 3
  • 10) Roger Piantoni – 3
  • 10) Bernard Genghini – 3
  • 10) Alain Giresse – 3

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