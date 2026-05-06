Maior artilheiro da França em Copas: Just Fontaine lidera lista histórica

Just Fontaine: Atleta fez história na Copa de 1958 (Foto: Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images))
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Publicado em 6 de maio de 2026 às 06h00.
Além de Just Fontaine ter marcado 13 gols em seis jogos e terminar como artilheiro da Copa do Mundo de 1958, o atleta também estabeleceu o recorde de maior número de gols marcados por um jogador em uma única Copa, marca que permanece até hoje.
Vale lembrar que o jogador chegou ao Mundial da Suécia como reserva, mas assumiu a titularidade após lesão de René Bliard.
Na estreia, contra o Paraguai, marcou um hat-trick na vitória por 7 a 3. Depois, marcou contra Iugoslávia, Escócia e Irlanda do Norte, na fase inicial.
Na semifinal, contra o Brasil, o jogador também deixou sua marca, embora a França tenha pedido por 5 a 2. Na disputa pelo terceiro lugar, a grande coroação do atleta, com quatro gols na vitória por 6 a 3 dos Le Bleus.
Atrás de Fontaine, outros jogadores também se destacam na lista de goleadores da seleção francesa: