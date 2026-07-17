Final da Copa: veja o histórico de confrontos entre Espanha e Argentina

Lionel Messi: Argentina e Espanha se enfrentaram 14 vezes, com um histórico equilibrado (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
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Publicado em 17 de julho de 2026 às 08h21.
Espanha e Argentina decidem a Copa do Mundo de 2026 no próximo domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Além da disputa pelo título mundial, o confronto colocará frente a frente duas seleções que possuem um histórico bastante equilibrado.
Os argentinos, liderados por Lionel Messi, garantiram vaga na decisão ao derrotarem a Inglaterra por 2 a 1 na semifinal, na última quarta-feira, 15. Já a Espanha confirmou sua classificação um dia antes, ao vencer a França por 2 a 0.
Ao longo da história, Argentina e Espanha já se enfrentaram 14 vezes. O retrospecto mostra equilíbrio absoluto: são seis vitórias para cada seleção, além de dois empates.
Apesar do equilíbrio no histórico geral, o confronto mais recente foi amplamente favorável à Espanha. Em amistoso disputado em 2018, os espanhóis aplicaram uma goleada por 6 a 1 sobre a Argentina. Diego Costa, Isco (3x), Thiago Alcântara e Iago Aspas marcaram os gols da vitória, enquanto Otamendi fez o único gol argentino.
Curiosamente, oito anos depois, apenas Rodri esteve presente na convocação da Espanha para a Copa do Mundo de 2026 entre os jogadores relacionados naquela partida. Na ocasião, porém, o volante sequer entrou em campo.
Pela Argentina, cinco atletas que estiveram naquele amistoso também estão no Mundial de 2026: Otamendi, Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes e Lautaro Martínez.
Argentina e Espanha se enfrentaram apenas uma vez em Copas do Mundo. O encontro aconteceu na fase de grupos da edição de 1966, na Inglaterra. Logo na primeira rodada do Grupo B, os argentinos venceram por 2 a 1, resultado que ajudou na classificação da equipe às quartas de final.
Naquela Copa, a Argentina avançou ao lado da Alemanha Ocidental, enquanto Espanha e Suíça acabaram eliminadas ainda na fase de grupos. A campanha argentina, porém, terminou nas quartas de final, quando a equipe foi derrotada pela anfitriã Inglaterra por 1 a 0.