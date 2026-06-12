O que esperar dos jogos de hoje na Copa do Mundo? Canadá e EUA estreiam com suas torcidas

A Copa do Mundo segue nesta sexta-feira, 12, com a estreia de mais dois países-sede no torneio.

Canadá e Estados Unidos entram em campo diante de suas torcidas para enfrentar, respectivamente, Bósnia e Herzegovina e Paraguai, em partidas que podem começar a definir os rumos dos grupos B e D.

Canadá busca fazer história diante da Bósnia

O primeiro jogo do dia será entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, às 16h, de Brasília, em Toronto. Além da pressão natural de atuar em casa, os canadenses carregam um objetivo especial: conquistar uma vitória inédita em Copas do Mundo. O país-sede aposta em um estilo de jogo rápido e vertical, impulsionado pelo apoio da torcida local.

Do outro lado, a Bósnia chega como uma seleção capaz de complicar a vida dos favoritos. A equipe europeia costuma explorar a força física, as bolas aéreas e os lançamentos longos, características que podem criar dificuldades para os donos da casa.

A tendência é de um confronto equilibrado, especialmente porque as duas seleções enxergam a estreia como fundamental em um grupo que ainda conta com Catar e Suíça.

EUA querem começar Mundial com o pé direito

Mais tarde, às 22h, de Brasília, os Estados Unidos fazem sua estreia contra o Paraguai, em Los Angeles. A seleção comandada por Mauricio Pochettino chega cercada de expectativa por atuar em casa e contar com uma geração considerada uma das mais talentosas da história recente do país. Jogadores como Christian Pulisic e Weston McKennie são algumas das principais apostas para liderar a campanha americana.

O Paraguai, porém, promete ser um adversário indigesto. A equipe sul-americana deve apostar em uma postura mais defensiva e explorar os contra-ataques, tentando aproveitar os espaços deixados pelos norte-americanos.

Entre os torcedores e analistas, este é visto como um dos confrontos mais interessantes da primeira rodada. Nas redes e fóruns de futebol, muitos apontam o duelo como potencialmente decisivo na briga pela liderança do Grupo D.

Pressão dos anfitriões marca a rodada

Se o México estreou com vitória sobre a África do Sul, Canadá e Estados Unidos agora tentam repetir o feito diante de seus torcedores. Mais do que os três pontos, os dois anfitriões buscam ganhar confiança para uma competição longa e que promete aumentar o nível de exigência a cada rodada.