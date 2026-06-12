EUA x Paraguai: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Para o país que coorganiza a Copa do Mundo, a matemática tem uma notícia ruim. O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou o confronto entre Estados Unidos e Paraguai 100 mil vezes — e o Paraguai venceu na maioria delas.

São 37,9% de chance de vitória sul-americana contra 33,6% para os americanos no jogo de 12 de junho, no SoFi Stadium, em Los Angeles. O empate aparece com 28,5% de probabilidade.

Para uma seleção-sede do maior torneio da história do futebol, o modelo da FGV pinta um cenário de classificação nada óbvia.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável é um empate por 1 a 1, com 12,8% de probabilidade.

Na sequência aparecem vitória paraguaia por 0 a 1 com 12,5%, empate por 0 a 0 com 11,0%, vitória americana por 1 a 0 com 11,6% e vitória paraguaia por 0 a 2 com 7,3%.

Os números mostram um jogo equilibrado, mas com leve inclinação para o lado paraguaio.

O Paraguai chega à Copa em boa fase, já que eliminou adversários sul-americanos na fase final das eliminatórias com uma campanha consistente, e o modelo captura esse desempenho recente.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023.

O contexto dos EUA

O técnico Mauricio Pochettino tem histórico positivo recente contra o Paraguai.

Os EUA venceram por 2 a 1 em amistoso preparatório. Mas o modelo da FGV não considera esse resultado como garantia. O padrão geral do Paraguai no ciclo recente pesa mais do que um único amistoso.

Para os EUA, a sequência do grupo é matematicamente preocupante. Começar com uma derrota ou empate contra o Paraguai e depois enfrentar uma Austrália que o modelo coloca como favorita criaria pressão máxima na última rodada.

O país-sede pode precisar dos três pontos na estreia para evitar uma eliminação constrangedora diante da própria torcida.

O modelo da FGV é atualizado após cada jogo e os resultados ficam disponíveis em tempo real no site.