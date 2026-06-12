Esporte

Fase de grupos copa 2026

Estados Unidos x Paraguai: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Os Estados Unidos estreou com vitória na Copa do Mundo em 2022, contra Portugal; já o Paraguai a última vitória ocorreu somente em 1986, contra o Iraque

EUA x Paraguai: jogo será o 4º desta Copa do Mundo (Imagem gerada por IA)

EUA x Paraguai: jogo será o 4º desta Copa do Mundo (Imagem gerada por IA)

Marcela Lima
Marcela Lima

Colaboradora

Publicado em 12 de junho de 2026 às 06h16.

Estados Unidos e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira, 12 de junho, às 22h (horário de Brasília), no SoFi Stadum, em Los Angeles, nos Estados Unidos, pela estreia das seleções na Copa do Mundo 2026.

A partida será disputada no estádio mais caro do torneio, que custou cerca US$ 5,5 bilhões (cerca de R$ 28,6 bilhões). O jogo com o mando dos anfitriões será a quarta partida do Mundial até aqui e o segundo desta sexta-feira, 12.

Detalhes da partida

  • Data e horário: 12 de junho de 2026, às 22h (horário de Brasília)
  • Local: SoFi Stadium, Los Angeles, Estados Unidos
  • Confronto: Estados Unidos x Paraguai - grupo D
  • Arbitragem: O trio será comandado por Danny Makkelie (HOL), com os auxiliares Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL); VAR será Carlos Del Cerro Grande (ESP)

Transmissão

  • TV aberta: Globo e SBT
  • TV fechada: SporTV e N Sports
  • Streaming: Cazé TV (Youtube) e GE TV

Escalações prováveis

  • Estados Unidos (técnico Maurício Pochettino): Matt Freese, Alex Freeman, Tim Ream e Miles Robinson; Sergiño Dest, Tyler Adams, McKennie e Antonee Robinson; Pulisic e Malik Tillman; Balogun.
  • Paraguai (técnico Gustavo Alfaro): Fernández, Caceres, Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Almirón, Bobadilla, Andrés Cubas e Diego Gomez; Sanabria e Alex Arce.

Contexto

  •  Os Estados Unidos estão em sua 13ª participação em Copas do Mundo e é a segunda vez que são escolhidos como anfitriões, já que também sediaram em 1994.
  • A melhor campanha foi em 1930, quando perdeu para a Argentina por 6 a 1 nas semifinais e ficou em terceiro lugar.

Estados Unidos em estreias

Desde 1990, em 12 participações no torneio, os Estados Unidos venceram em três oportunidades, empataram três e perderam seis vezes.

Paraguai em estreias

Em oito estreias em Copas, o Paraguai soma apenas uma vitória, quatro derrotas e três empates.

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