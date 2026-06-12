Esporte

Fase de grupos copa 2026

Canadá x Bósnia e Herzegovina: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo 2026

Assim como a Bósnia e Herzegovina em sua única Copa do Mundo em 2014, o Canadá estreou com derrotas nas estreias de suas primeiras participações

(Imagem gerada por IA/Exame)

(Imagem gerada por IA/Exame)

Marcela Lima
Marcela Lima

Colaboradora

Publicado em 12 de junho de 2026 às 06h17.

Canadá e Bósnia e Herzegovina se enfrentam nesta sexta-feira, 12, na primeira partida do segundo dia da Copa do Mundo 2026. A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília) no BMO Field, em Toronto, no Canadá.

Antes, teremos a cerimônia de abertura, que começa às 14h30 (horário de Brasília) e contará com diversas atrações. Os cantores canadenses Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara e outros se apresentarão no evento.

Detalhes da partida

  • Data e horário: 12 de junho de 2026, às 16h (horário de Brasília)
  • Local: BMO Field, em Toronto, no Canadá
  • Confronto: Canadá x Bósnia e Herzegovina
  • ⁠Arbitragem: Facundo Tello (ARG), acompanhado dos assistentes Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

Transmissão

  • TV aberta: sem transmissão
  •  TV fechada: sem transmissão
  •  Streaming: Cazé Tv

Escalações prováveis

  • Canadá (técnico Jesse Marsch): Maxime Crépeau; Laryea, Derek Cornelius, De Fougerolles e Johnston; Liam Millar, Eustáquio, Ismael Koné e Buchanan; Larin e Jonathan David
  • Bósnia Herzegovina (técnico Sergej Barbarez): Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic e Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic e Memic; Bazdar e Demirovic.

Contexto

  • Esta é a terceira participação do Canadá em Copas do Mundo e a equipe sonha em avançar além da fase de grupos
  • Já a Bósnia e Herzegovina disputou apenas uma Copa, em 2014, no Brasil, onde não avançou da fase de grupos.

Canadá em estreias

Em duas participações, a equipe estreou com duas derrotas, tanto em 1986 como na última edição, em 2022.

Bósnia em estreias

A única participação da Bósnia e Herzegovina aconteceu em 2014, no Brasil, onde estreou com derrota, perdeu no segundo jogo e venceu somente a última partida da fase de grupos.

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