Canadá x Bósnia e Herzegovina: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo 2026

Canadá e Bósnia e Herzegovina se enfrentam nesta sexta-feira, 12, na primeira partida do segundo dia da Copa do Mundo 2026. A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília) no BMO Field, em Toronto, no Canadá.
Antes, teremos a cerimônia de abertura, que começa às 14h30 (horário de Brasília) e contará com diversas atrações. Os cantores canadenses Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara e outros se apresentarão no evento.
Detalhes da partida
- Data e horário: 12 de junho de 2026, às 16h (horário de Brasília)
- Local: BMO Field, em Toronto, no Canadá
- Confronto: Canadá x Bósnia e Herzegovina
- Arbitragem: Facundo Tello (ARG), acompanhado dos assistentes Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
Transmissão
- TV aberta: sem transmissão
- TV fechada: sem transmissão
- Streaming: Cazé Tv
Escalações prováveis
- Canadá (técnico Jesse Marsch): Maxime Crépeau; Laryea, Derek Cornelius, De Fougerolles e Johnston; Liam Millar, Eustáquio, Ismael Koné e Buchanan; Larin e Jonathan David
- Bósnia Herzegovina (técnico Sergej Barbarez): Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic e Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic e Memic; Bazdar e Demirovic.
Contexto
- Esta é a terceira participação do Canadá em Copas do Mundo e a equipe sonha em avançar além da fase de grupos
- Já a Bósnia e Herzegovina disputou apenas uma Copa, em 2014, no Brasil, onde não avançou da fase de grupos.
Canadá em estreias
Em duas participações, a equipe estreou com duas derrotas, tanto em 1986 como na última edição, em 2022.
Bósnia em estreias
A única participação da Bósnia e Herzegovina aconteceu em 2014, no Brasil, onde estreou com derrota, perdeu no segundo jogo e venceu somente a última partida da fase de grupos.