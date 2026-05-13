Deserto bilionário e país dos Alpes: os adversários do Canadá na Copa

A caminhada do Canadá em busca de uma campanha histórica na Copa do Mundo de 2026 começa no grupo B, ao lado de Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça. A seleção canadense estreia no Mundial diante dos bósnios, em Toronto, no dia 12 de junho.

A Copa do Mundo será disputada em Canadá, Estados Unidos e México e marcará a primeira edição com 48 seleções participantes.

Confira os jogos do Canadá na fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026:

12 de junho — Canadá x Bósnia e Herzegovina, em Toronto

— Canadá x Bósnia e Herzegovina, em Toronto 18 de junho — Canadá x Catar, em Vancouver

— Canadá x Catar, em Vancouver 24 de junho — Suíça x Canadá, em Vancouver

O país das montanhas e da diversidade cultural

O primeiro compromisso do Canadá será contra a Bósnia e Herzegovina. As seleções nunca se enfrentaram na história do futebol masculino principal.

Fora dos gramados, a Bósnia é conhecida pela forte mistura cultural e religiosa construída ao longo de séculos de influência otomana e europeia. Sarajevo, a capital, reúne mesquitas, igrejas e construções históricas em uma das regiões mais simbólicas dos Bálcãs.

O país também chama atenção pelas paisagens montanhosas, rios azul-turquesa e cidades históricas cercadas por vales e florestas.

O pequeno gigante do deserto

O segundo adversário canadense será o Catar. As seleções se enfrentaram apenas uma vez, em amistoso disputado em 2022, vencido pelo Canadá por 2 a 0. O Catar ganhou projeção mundial ao sediar a Copa do Mundo de 2022, tornando-se o primeiro país do Oriente Médio a receber o torneio.

Apesar do território pequeno, o país possui uma das economias mais ricas do planeta graças às reservas de gás natural e petróleo. Doha, a capital, reúne arranha-céus futuristas, mercados tradicionais e centros culturais em meio à paisagem desértica.

Outro símbolo local é o Museu Nacional do Catar, conhecido pela arquitetura inspirada nas formações de cristal do deserto.

O país dos Alpes, relógios e chocolates

O último adversário do Canadá na fase de grupos será a Suíça, seleção tradicional do futebol europeu e presença frequente em Copas do Mundo. As equipes se enfrentaram apenas uma vez, em amistoso disputado em 2002. Na ocasião, vitória canadense por 3 a 1.

A Suíça é conhecida mundialmente pelos Alpes, pelos chocolates e pela tradição na fabricação de relógios de luxo. O país também abriga sedes de organizações internacionais importantes e costuma aparecer entre os melhores índices de qualidade de vida do mundo.

Cidades como Zurique e Genebra concentram parte importante do sistema financeiro europeu, enquanto regiões alpinas atraem turistas durante o inverno por causa das estações de esqui e dos lagos cercados por montanhas.

Grupo mistura Europa, Oriente Médio e América do Norte

O grupo B reúne seleções de três continentes diferentes. Enquanto a Suíça aposta na organização tática tradicional do futebol europeu, o Catar chega com velocidade e posse de bola. Já a Bósnia costuma explorar força física e jogo aéreo.

O Canadá, um dos países-sede da Copa de 2026, tenta aproveitar o apoio da torcida para avançar pela primeira vez ao mata-mata de um Mundial.