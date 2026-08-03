RD Saúde lança novo tipo de loja para vender de skincare coreano a perfumes árabes

O movimento de expansão de categorias no varejo chegou às farmácias. Enquanto o Assaí avança sobre o mercado farmacêutico ao levar farmácias para dentro de suas lojas, a RD Saúde, dona das redes Raia e Drogasil, amplia sua presença em beleza e perfumaria para transformar a farmácia em um destino de consumo premium.

A aposta da companhia é a Raia Conceito, nova loja que estreia em agosto no Itaim Bibi, em São Paulo, com foco em beleza, bem-estar e experiência de compra. O espaço terá mais de 2.500 novos produtos, cerca de 50 novas marcas — sendo 33 delas posicionadas no segmento premium — e uma área em que mais de 65% do espaço é dedicado à categoria de beleza.

O movimento acontece em um momento em que o consumo de produtos de beleza ganhou relevância dentro das farmácias. Segundo Daniel Campos, diretor de marketing da RD Saúde, a cesta de beleza do consumidor brasileiro se expandiu nos últimos anos. Antes concentrada em cerca de cinco ou seis categorias, passou a incluir aproximadamente 16 tipos de produtos.

“O consumidor de beleza está mais informado, pesquisa, compara, busca orientação e deseja uma experiência que una conveniência, experimentação e confiança”, afirma Renato Raduan, CEO da RD Saúde.

A estratégia também responde a uma disputa maior do varejo. Segundo Lucas Esteves, head de Varejo do Santander Brasil, produtos de higiene, perfumaria e cosméticos (HPC) têm papel relevante na rentabilidade das farmácias. “Uma das maiores margens que essas farmácias fazem hoje são os produtos de HPC, que é perfumaria e cosméticos”, afirma. Marketplaces como Mercado Livre e Amazon vêm ganhando espaço justamente nessas categorias.

A RD Saúde já vinha testando sua força no segmento por meio da Needs, marca própria criada em 2011 com a fusão de Raia e Drogasil que se tornou um dos principais cases da companhia. Hoje, ela é a segunda linha mais vendida no autosserviço farmacêutico, perdendo apenas para marca de fraldas Pampers.

A marca já ultrapassou R$ 1,6 bilhão em faturamento em 2025, mostrando que a farmácia consegue construir uma relação mais ampla com o consumidor de beleza. “Ela virou uma marca super relevante no nosso portfólio e cada vez mais penetrada dentro dos clientes de beleza”, Campos.

A experiência também ajudou a empresa a entender novos formatos de consumo, como coleções limitadas, conceitos de exclusividade e lançamentos que criam desejo além da necessidade básica.

“As coleções, os conceitos de tiragem limitada, exclusividade, tudo isso que a gente foi aprendendo com Needs, a gente foi vendo que mostrava que tinha potencial de conversar com o público sobre isso”, diz o diretor de marketing.

Apesar da entrada em produtos premium, a RD não pretende reposicionar a Needs. A marca continuará voltada ao conceito de smart choice, com foco em preço justo e qualidade, dividindo a gôndula com diversas outras novas marcas, de skincare coreano até perfumes árabes.

Uma farmácia para além dos medicamentos

A Raia Conceito foi desenhada para ampliar o tempo de permanência do consumidor dentro da loja. Além do novo sortimento, o espaço terá consultoras especializadas em beleza, áreas de experimentação, um beauty studio para testes e produção de conteúdo, embalagens especiais para presentes e equipamentos como o Visia, que faz análise detalhada da pele.

A ideia é aproximar a farmácia de momentos de compra que tradicionalmente não faziam parte da categoria, como datas comemorativas.

“Você não tem por impulso passar numa Raia comprar um presente no Dia dos Namorados. A partir do momento que a conceito existe, você fala: ‘Opa, aqui eu tenho portfólio de presente, aqui eu tenho embalagem de presente, aqui eu tenho uma jornada que faz sentido presentear’”, afirma.

A companhia também aposta na integração entre loja física e digital, conectando o aplicativo, o atendimento presencial e a descoberta de produtos dentro da unidade.

Apesar de os movimentos da RD Saúde e do Assaí partirem de uma mesma tendência — transformar a loja em um ponto de conveniência com mais categorias —, a estratégia das empresas segue caminhos diferentes.

Para Campos, a entrada do Assaí no mercado farmacêutico busca adicionar uma nova categoria ao varejo alimentar, enquanto a RD está aprofundando um segmento que já faz parte de sua identidade.

“O que o Assaí quer? Você já vem aqui para fazer abastecimento da sua cesta alimentar, eu vou colocar uma farmácia no meio para facilitar sua vida. Mas é como se fossem dois varejos em um”, afirma.

Segundo ele, a estratégia da RD é diferente porque parte de uma relação já estabelecida com saúde, cuidados pessoais e beleza.

“Por mais que tenha um fio condutor em comum, o alimentar com o farma dentro tem menos sinergia do que uma farmácia que já tem uma vocação de beleza existente, querendo ampliar essa vocação para atender em mais coisas”, opina.

Atualmente, RD Saúde abre entre 330 e 350 novas lojas convencionais por ano. Esse ritmo representa uma média de quase uma inauguração por dia no Brasil. Mas, de acordo com Daniel Campos, a empresa está adotando uma postura cautelosa e focada no aprendizado para a expansão do novo modelo.

"Ainda não tem o número mágico para a abertura dessas lojas conceito. A previsão imediata é de inaugurar algumas unidades até o fim do ano", disse, sem especificar quantas.

Diferente de uma flagship única, o objetivo é que este seja um novo modelo de loja replicável tanto para a bandeira Raia quanto para a Drogasil, funcionando de forma modular. Mas o ritmo será significativamente menor do que o das lojas normais.

Mercado de beleza premium cresce e atrai varejistas

A aposta da RD acontece em um mercado de expansão. Segundo dados da Circana divulgados pelo setor, o segmento de beleza premium no Brasil cresceu 10% no primeiro trimestre de 2026, acima da média global de cerca de 7%.

O país responde por cerca de um terço das vendas de beleza premium da América Latina, com destaque para fragrâncias, cuidados capilares premium, maquiagem e crescimento dos canais digitais.

A primeira unidade da Raia Conceito será usada como laboratório para a expansão do modelo. A companhia prevê inaugurar outras lojas dentro do conceito ainda em 2026, mas afirma que o ritmo dependerá dos resultados e aprendizados da operação.

“A proposta combina o atendimento e a confiança tradicionalmente associados à farmácia com novas categorias, marcas e serviços. É uma iniciativa que nos permite aprender com o consumidor, evoluir a experiência de loja e fortalecer nossa atuação no universo da saúde integral”, afirma Raduan.