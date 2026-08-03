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Carreira: 21 vagas para trabalhar nos parques de São Paulo

Empresa do Grupo Construcap oferece oportunidades em áreas operacionais, técnicas e corporativas 

Fachada externa do MAM São Paulo, no Parque Ibirapuera, após período de reforma. (Divulgação/MAM-SP)

Fachada externa do MAM São Paulo, no Parque Ibirapuera, após período de reforma. (Divulgação/MAM-SP)

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Publicado em 3 de agosto de 2026 às 07h00.

A Urbia, empresa do Grupo Construcap responsável pela gestão de importantes parques públicos do Estado de São Paulo, entre eles o Parque Ibirapuera, está com processo seletivo aberto para a contratação de novos profissionais. 

Ao todo, são 21 oportunidades distribuídas entre áreas operacionais, técnicas e corporativas, com atuação nos parques administrados pela concessionária na capital.

As vagas são destinadas à contratação em regime CLT. Os profissionais atuarão diretamente na operação e gestão dos parques administrados pela empresa em São Paulo. 

Vagas para corporativo, comunicação e administrativo

  • Analista Comercial Pleno
  • Analista de Atrativos e Desempenho
  • Analista de Conteúdo e Redes Sociais
  • Analista de RH Sênior – Business Partner (2)
  • Analista Financeiro Jr
  • Analista Fiscal Pleno
  • Analista Fiscal Sênior
  • Atendimento ao Cliente (Banco de Talentos)
  • Coordenador(a) de Comunicação
  • Coordenador Jurídico Regulatório
  • Designer
  • Especialista de Comunicação e Imprensa
  • Especialista de Inteligência e Performance
  • Especialista de Performance Digital
  • Estágio Museu Florestal - Vaga afirmativa (pessoas negras, indígenas, com deficiência (PCDs), membros da comunidade LGBTQIAPN+.)
  • Executivo(a) Contas – Patrocínios e Parcerias

Vagas para operações e início de carreira

  • Auxiliar de Operações – Parques (2)
  • Jovem Aprendiz (2)

Como se candidatar

Os interessados podem consultar os requisitos de cada oportunidade e realizar a inscrição por meio da plataforma oficial de recrutamento da companhia: talentosconstrucap.gupy.io. 

Um reforço da operação nos parques públicos

Atualmente, a Urbia é responsável pela gestão dos parques: Ibirapuera, Horto Florestal, Cantareira, Faria Lima, Jacintho Alberto, Jardim Felicidade, Eucaliptos e Lajeado, em São Paulo. A empresa também administra os Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral e, em consórcio, participa da gestão dos Parques Nacionais do Iguaçu e de Jericoacoara.

As contratações fazem parte do fortalecimento da operação da empresa, que administra 12 áreas verdes no Brasil, sendo oito localizadas na cidade de São Paulo. 

A necessidade de ampliar as equipes acompanha a elevada movimentação desses espaços: somente em 2025, o Parque Ibirapuera recebeu 17 milhões de visitantes, consolidando-se como um dos parques urbanos mais frequentados da América Latina. 

Os novos colaboradores contribuirão para a gestão de ambientes que promovem lazer, cultura, esporte, educação ambiental e contato com a natureza para milhões de pessoas.

 

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