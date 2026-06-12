Fifa confirma juiz brasileiro no jogo Bélgica x Egito; veja equipe de arbitragem

Ramon Abatti Abel, árbitro brasileiro, foi escalado pela Fifa para apitar o duelo entre Bélgica x Egito, na segunda-feira, 15, às 16h, de Brasília. O confronto é válido pela primeira rodada do Grupo G, da Copa do Mundo.

O confronto que acontecerá em Seattle também terá a presença de dois árbitros auxiliares, que acompanharão Ramon Abatti Abel. Danilo Manis e Rafael Alves estarão na posição. Já o peruano Kevin Ortega será o quarto árbitro. O VAR não foi divulgado.

Abatti Abel será o segundo brasileiro a atuar na competição

O duelo entre Bélgica x Egito será o segundo apitado por um árbitro brasileiro neste Mundial. A partida de estreia entre México x África do Sul, que terminou com vitória dos mexicanos por 2 a 0, teve Wilton Pereira Sampaio no apito. Ele foi auxiliado por Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia.

Ramon é um dos três árbitros brasileiros escalados para o Mundial. Além dele e de Wilton, o paulista Raphael Claus também representa nosso país. Ele ainda não foi confirmado em nenhum duelo até o momento.

Natural de Santa Catarina, essa será a primeira Copa do Mundo profissional do árbitro de 39 anos. Ele já comandou duelos da Copa do Mundo sub-20, em 2023, das Olimpíadas, em 2024, e do Super Mundial de Clubes, em 2025.