Esporte

Fase de grupos copa 2026

Brasil x Noruega: o que esperar do duelo das oitavas da Copa do Mundo

Adversário do Brasil aposta em força física, transições rápidas e no poder ofensivo de Haaland e Sorloth

Haaland: Atleta é o destaque da Noruega ((Foto: Stacy Revere / Getty Images via AFP))

Haaland: Atleta é o destaque da Noruega ((Foto: Stacy Revere / Getty Images via AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 30 de junho de 2026 às 16h12.

A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, nesta terça-feira em Dallas, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com isso, a equipe irá enfrentar o Brasil na próxima fase do torneio. A partida está marcada para domingo, às 17h.

Quem passar desse duelo já estará nas quartas de final do torneio.

O duelo

A partida do domingo vai colocar coloca frente a frente duas realidades bem diferentes: a força técnica e coletiva do Brasil contra um adversário que promete intensidade física e jogo direto.

O que esperar do jogo: Brasil x Noruega

Brasil terá pela frente um confronto de altíssima intensidade física e ritmo vertical. A equipe nórdica aposta em transições rápidas, jogo direto e muita força no último terço, com destaque para nomes como Haaland e Sorloth, que exigem atenção constante da defesa brasileira.

O cenário tende a ser de um jogo mais “aberto”, com duelos físicos constantes e pouco tempo para construção longa.

Para o Brasil, a chave está no controle do meio-campo e na capacidade de neutralizar as primeiras bolas, evitando que os atacantes noruegueses recebam em vantagem. Em contrapartida, o espaço nas costas da defesa pode aparecer com mais frequência, favorecendo jogadores de velocidade da Seleção.

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