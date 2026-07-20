O novo luxo da beleza é baixar a temperatura da pele

A indústria da beleza oriental encontrou um novo campo de disputa neste verão: a velocidade com que um produto consegue esfriar a pele. Com as temperaturas subindo em várias regiões do país, marcas de skincare, maquiagem e cuidados infantis passaram a competir por esse critério específico. Reivindicações de resfriamento, que antes apareciam quase só em protetor solar, hoje circulam por quase todas as categorias do nécessaire.

O movimento reflete uma mudança maior no comportamento do consumidor chinês, cada vez mais interessado em benefícios que possam ser sentidos e comprovados na hora, e não apenas prometidos na embalagem.

Da sensação ao dado mensurável

Géis refrescantes e protetores com mentol circulam pelo mercado há anos. A novidade está na forma como as marcas comunicam esse benefício, cada vez mais apoiada em números concretos sobre quantos graus a pele esfria e por quanto tempo o efeito dura.

A lógica por trás disso ajuda a explicar a força do movimento. Promessas como antienvelhecimento ou uniformização de tom dependem de semanas de uso para mostrar resultado. O resfriamento, ao contrário, entrega prova imediata. O consumidor sente o efeito no momento da aplicação, o que facilita tanto a decisão de compra quanto o compartilhamento em vídeos curtos nas redes.

Uma lógica que atravessa categorias

No vestuário, a Uniqlo colocou o tema no centro de uma campanha recente para a linha AIRism na China, tecido já conhecido pela sensação de frescor, agora anunciado com a promessa de resfriamento real e mensurável, sob o slogan "The Real AIRism" estampado em cartazes nas lojas.

No skincare, o mesmo raciocínio aparece de forma mais direta. A marca tailandesa Mistine lançou um protetor solar com aplicador em formato de bola resfriante, que desliza pelo rosto como um rolo de gelo. Redes de varejo já criam seções inteiras dedicadas a produtos com esse apelo. O resfriamento, que antes aparecia como recurso sazonal, ocupa hoje um espaço próprio nas prateleiras, ao lado de protetores solares e itens voltados para o calor.

Além do protetor solar

Toalha resfriante da Biore que promete redução de 3°C na pele por até uma hora, formato pensado para uso no pescoço durante o calor

A expansão chegou também ao segmento de luxo e a categorias que pouco tinham relação com o tema até pouco tempo atrás. Marcas como YSL, Muji e Florasis vêm incorporando tecnologia de resfriamento em maquiagem e máscaras faciais. A Biore aposta em toalhas de resfriamento vendidas em embalagens individuais, com a promessa de reduzir a temperatura da pele em três graus Celsius por até uma hora, pensadas para uso no pescoço durante o calor das ruas.

A Safeguard, marca tradicionalmente ligada a sabonetes, lançou uma linha de sabonete líquido com embalagem coberta por uma camada de gelo falso, em dois aromas batizados de cedro da montanha vazia e oceano polar, com promessa de fragrância que dura 24 horas. Nas redes, o material de divulgação resume a proposta ao anunciar que o frescor do verão depende dessas duas fórmulas, reforçando o apelo sensorial da linha.

Linha de protetores solares da Mistine, incluindo o frasco com aplicador em bola resfriante lançado para o verão

Boa parte desses produtos, no entanto, não reduz a temperatura corporal de fato. Ingredientes como mentol, lactato de mentila e eucalipto ativam os receptores de frio da pele, criando a sensação de resfriamento sem alterar a temperatura interna do corpo. Ainda assim, em meio a um verão de calor recorde, o efeito percebido no momento da aplicação segue sendo o principal argumento de venda para marcas chinesas e internacionais.