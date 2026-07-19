Título da Espanha na Copa coroa maior sequência invicta do país

A conquista do bicampeonato mundial coroou a maior sequência invicta da história da Espanha. A equipe chegou à decisão acumulando 38 partidas oficiais sem derrota e estendeu a marca ao vencer a Argentina na final.

A série teve início após um revés nas eliminatórias da Eurocopa de 2024 e passou por diferentes competições, incluindo Liga das Nações, Eurocopa, eliminatórias e Copa do Mundo.

A comparação com o recorde global da Itália varia de acordo com o critério adotado. A invencibilidade italiana de 37 jogos contou com amistosos, enquanto a sequência espanhola alcançou números distintos quando considerados apenas confrontos oficiais.

Mais relevante do que o debate estatístico foi o desfecho da trajetória. A invencibilidade deixou de representar apenas regularidade e consistência para ser coroada com a principal conquista do futebol mundial.

Espanha domina Argentina, repete 2010 e ganha Copa na prorrogação

Foi suado, com dificuldade e emoção. Assim como em seu primeiro título, em 2010, a Espanha ganhou a Copa do Mundo na prorrogação.

Se há 16 anos o herói foi Iniesta, agora o nome que vai entrar para história é o de Ferran Torres, que acertou belo chute de canhota no primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação.

O jogo foi dominado pelos europeus do início ao fim. Até o gol espanhol, foram 11 finalizações dos europeus contra nenhuma dos argentinos.