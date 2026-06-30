Costa do Marfim x Noruega: horário e onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Mundo

Erling Haaland, número 9 da Noruega, durante o jogo Irã x Noruega no Boston Stadium, no dia 16 de junho de 2026, pela Copa do Mundo FIFA de 2026 (Justin Setterfield/AFP)
Repórter
Publicado em 30 de junho de 2026 às 06h00.
A Copa do Mundo de 2026 terá nesta terça-feira um confronto inédito na fase de mata-mata. Costa do Marfim e Noruega medem forças às 14h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, Texas (EUA), pelos 16-avos de final. O vencedor vai pegar o Brasil nas oitavas de final.
A partida será transmitida ao vivo por Globo e SBT (TV aberta), SporTV e N Sports (TV fechada), além das plataformas digitais ge.tv e CazéTV (YouTube).
A seleção marfinense chega embalada após conquistar uma classificação histórica: pela primeira vez, o país avança ao mata-mata da Copa. Em edições anteriores — 2006, 2010 e 2014 —, mesmo contando com ídolos como Didier Drogba e Yaya Touré, a equipe não conseguiu superar a fase de grupos.
Do outro lado, a Noruega retorna ao mata-mata após quase três décadas, desde 1998. A campanha começou com vitórias sobre Iraque e Senegal, impulsionadas pelos quatro gols de Erling Haaland. No entanto, ao poupar titulares contra a França, os nórdicos acabaram derrotados por 4 a 1, encerrando a fase de grupos na segunda colocação.
Costa do Marfim Fofana; Doue, Kossounou, O. Diomande, Konan; Sangaré; Diallo, Kessié, Oulai, Y. Diomande; Pépé. Técnico: Emerse Faé.
Noruega Nyland; Aursnes, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Ødegaard, Berg, Berge; Sørloth, Haaland, Nusa. Técnico: Ståle Solbakken.