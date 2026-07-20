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Milei decreta feriado na Argentina mesmo após derrota para Espanha na final da Copa

Data será definida após decisão de jogadores e comissão técnica; celebração pode ocorrer na terça-feira, 21

Lionel Messi, da Argentina: seleção argentina foi derrotada pela Espanha no último domingo, 19, em Nova York (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Lionel Messi, da Argentina: seleção argentina foi derrotada pela Espanha no último domingo, 19, em Nova York (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 20 de julho de 2026 às 06h59.

Última atualização em 20 de julho de 2026 às 07h09.

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O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou que o país terá um feriado nacional para receber a seleção, vice-campeã da Copa do Mundo de 2026. A equipe perdeu a final para a Espanha por 1 a 0 no domingo, 19.

A data ainda depende da definição dos jogadores e da comissão técnica sobre quando ocorrerão as celebrações.

“Diante da expectativa em torno das comemorações pela conquista da Seleção Argentina, comunico à população que, conforme a decisão dos jogadores e da comissão técnica sobre a data da celebração, esse dia será declarado feriado nacional”, publicou Milei nas redes sociais.

Segundo o jornal argentino Clarín, a delegação deve desembarcar no país no fim da tarde desta segunda-feira, 20. A expectativa é que o feriado seja marcado para terça-feira, 21.

Espanha conquista o segundo título mundial

Com a vitória nos Estados Unidos, a Espanha chegou ao segundo título de sua história. A seleção também foi campeã da Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul.

A Argentina permanece com três taças e agora acumula quatro vice-campeonatos. Além de 2026, o país perdeu as decisões de 1930, 1990 e 2014.

A Argentina disputou sua terceira final nas últimas quatro edições da Copa. Com a campanha, Lionel Messi igualou uma marca que pertencia ao brasileiro Cafu.

Messi esteve nas decisões de 2014, 2022 e 2026. Já Cafu disputou três finais consecutivas, em 1994, 1998 e 2002.

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