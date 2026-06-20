Alemanha x Costa do Marfim: veja as escalações confirmadas para jogo de hoje da Copa

As seleções da Alemanha e da Costa do Marfim estão escaladas para o confronto deste sábado, 20, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026.

A partida será disputada às 17h (de Brasília), no Estádio de Toronto, no Canadá, e vale a liderança da chave. As duas seleções venceram na estreia e chegam embaladas para o confronto.

A Alemanha, comandada por Julian Nagelsmann, vai a campo no esquema 4-5-1, com Neuer no gol e Havertz como referência no ataque.

A manutenção da base ocorre depois da maior goleada da primeira rodada da Copa. Na estreia, os alemães venceram Curaçao por 7 a 1 e assumiram posição de força na chave.

Do outro lado, a Costa do Marfim, treinada por Emerse Faé, está escalada no 4-3-3. A equipe africana terá Diallo, Yan Diomandé e Bonny no trio ofensivo.

Os marfinenses também chegam em bom momento. Na primeira rodada, venceram o Equador por 1 a 0 e encerraram uma sequência de 19 jogos de invencibilidade da seleção sul-americana, que não perdia desde setembro de 2024.

Escalação da Alemanha

Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Brown; Pavlovic, Nmecha, Sané, Musiala e Wirtz; Havertz.

Escalação da Costa do Marfim

Yahia Fofana; Kossounou, Singo, Agbadou e Konan; Kessié, Sangaré e Inao Oulai; Diallo, Yan Diomandé e Bonny.

Onde assistir Alemanha x Costa do Marfim hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, Sportv, ge tv, SBT, N Sports e CazéTV.

Alemanha x Costa do Marfim: quem vai ganhar hoje?

O modelo estatístico da Fundação Getulio Vargas (FGV) aponta favoritismo da Alemanha contra a Costa do Marfim. O levantamento simulou 100 mil partidas entre as duas seleções.

Segundo a projeção, a Alemanha tem 73,6% de chance de vitória. A Costa do Marfim aparece com 9,7%, enquanto o empate tem 16,7% de probabilidade.

O placar mais provável é vitória da Alemanha por 2 a 0, com 12,9% de probabilidade. Na sequência aparecem vitória alemã por 1 a 0, com 11,6%, triunfo por 3 a 0, com 10,2%, e vitória por 2 a 1, com 8,8%. O empate por 1 a 1 tem 7,8% de chance.

O algoritmo usa inferência bayesiana e atualiza suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, considerando o desempenho recente das seleções.