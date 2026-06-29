Destaque da Costa do Marfim na Copa do Mundo acerta com o PSG, diz jornal

As atuações de Yan Diomandé na Copa do Mundo de 2026 já começam a render frutos fora de campo. O atacante da Costa do Marfim está próximo de trocar o RB Leipzig pelo Paris Saint-Germain (PSG) após chegar a um acordo com o clube francês, segundo informações do jornal espanhol Marca.

De acordo com a publicação, as partes acertaram os termos de um contrato de cinco temporadas. A transferência ainda depende dos últimos ajustes entre PSG e RB Leipzig, mas a negociação é considerada avançada.

Ainda segundo o jornal, o PSG superou a concorrência do Liverpool, que também monitorava o jogador. Uma conversa por telefone com o técnico Luis Enrique foi decisiva para convencer Diomandé a priorizar o projeto esportivo da equipe francesa.

O valor da operação ainda não foi divulgado oficialmente. A expectativa, porém, é que a transferência seja fechada por menos de 80 milhões de euros — cerca de R$ 472 milhões, na cotação atual. A boa relação entre PSG e RB Leipzig também teria facilitado as tratativas.

Copa do Mundo valorizou o atacante

Antes do Mundial, Diomandé já chamava atenção pelas atuações no futebol alemão. No entanto, foi durante a Copa do Mundo 2026 que o atacante ganhou projeção internacional.

Aos 21 anos, o atleta foi um dos destaques da campanha da Costa do Marfim, que alcançou pela primeira vez a fase eliminatória do torneio. O desempenho despertou o interesse de grandes clubes europeus e colocou o nome do jogador entre as principais revelações da competição.

PSG prepara primeiro reforço após o Mundial

Se a negociação for concluída, Diomandé deverá ser o primeiro reforço do PSG após a disputa da Copa do Mundo de 2026.

O clube francês trabalha para finalizar o acordo com o RB Leipzig e anunciar oficialmente a contratação nas próximas semanas. Até o momento, nenhuma das equipes confirmou a transferência.