Ancelotti vai convocar Neymar para a Copa? 'Depende apenas dele', diz treinador

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, voltou a abordar a possibilidade de convocar Neymar para a Copa do Mundo de 2026. Durante entrevista concedida ao jornal britânico The Guardian nesta quarta-feira, 13, o treinador fez questão de deixar claro que a decisão sobre a presença de Neymar no Mundial depende exclusivamente do próprio jogador e de seu desempenho no campo.

"A convocação de Neymar depende apenas dele, do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar", afirmou Ancelotti. A questão física, portanto, será um dos principais fatores determinantes para que o atacante,.

Segundo Ancelotti, enquanto o talento de Neymar é "indiscutível", a condição física do jogador será o único aspecto a ser avaliado em relação a ele. "Com a maioria dos jogadores, é preciso avaliar o talento e a condição física. Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física", explicou o treinador.

Pré-lista de Ancelotti

Neymar é um dos 55 jogadores incluídos por Ancelotti na pré-lista enviada à Fifa nesta semana. A partir desta lista, o técnico escolherá os jogadores que irão para a Copa do Mundo.

Outros atletas mencionados por Ancelotti durante a entrevista incluem o zagueiro Thiago Silva, que também figura na pré-lista. O defensor de 41 anos, que atua no Porto, tem se destacado com boas atuações e é considerado por Ancelotti como um líder importante para a seleção. "Thiago Silva está nos planos, sim. Ele vem jogando muito bem, conquistou o Campeonato Português e está em ótima forma física", afirmou o técnico.

Ancelotti também comentou sobre Vinícius Jr., ressaltando a enorme responsabilidade que o atacante carrega pela seleção brasileira, especialmente em tempos recentes. O técnico explicou que seu trabalho é aliviar essa pressão para que o jogador possa atuar com a alegria e energia que o caracterizam. "Vinícius será muito importante para o Brasil na Copa do Mundo, mas não precisamos de um número 1. Precisamos pensar como um time", destacou o técnico.

Convocação para a Copa do Mundo 2026

A convocação final será anunciada na próxima segunda-feira, dia 18 de maio, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Os jogadores convocados se apresentarão no dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis.

O Brasil estreia na Copa do Mundo em 13 de junho contra o Marrocos, em New Jersey. Antes disso, a seleção brasileira realizará amistosos contra Panamá, dia 31 de maio, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland.