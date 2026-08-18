Cansado de tarefas repetitivas? 5 coisas que a IA pode automatizar no seu trabalho hoje (Magnific/Reprodução)
Jornalista
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 14h25.
Profissionais passam parte da jornada lidando com atividades que pouco exigem criatividade ou tomada de decisão: organizar informações, responder mensagens, resumir documentos e atualizar planilhas. A inteligência artificial pode assumir parte desse trabalho.
O movimento também aparece nas empresas. O Work Trend Index 2026, da Microsoft, analisou o uso do Copilot por mais de 100 mil chats e identificou que quase metade das interações estava relacionada a análise, resolução de problemas e outras atividades cognitivas.
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Uma das aplicações mais simples é transformar uma reunião longa em um resumo objetivo. Ferramentas de IA conseguem identificar os principais assuntos, decisões tomadas e próximos passos a partir de uma transcrição.
O profissional pode pedir uma estrutura como:
Isso reduz o trabalho de revisar toda a conversa depois do encontro.
Caixas de entrada lotadas também podem ser parcialmente automatizadas. A IA pode classificar mensagens por assunto, identificar aquelas que exigem resposta e produzir rascunhos a partir do contexto disponível.
O recurso é especialmente útil para mensagens recorrentes. Em vez de escrever novamente uma resposta semelhante, o profissional pode fornecer um exemplo e pedir que a ferramenta adapte o conteúdo para cada situação.
A Microsoft identificou que funcionários recebem, em média, mais de 100 e-mails e 150 mensagens no Teams por dia em determinados ambientes analisados.
Não é necessário dominar programação para pedir à IA que interprete uma planilha.
Depois de enviar os dados, é possível solicitar tarefas como identificar variações, encontrar valores fora do padrão, comparar períodos ou sugerir quais indicadores merecem atenção.
Por exemplo, um profissional de vendas pode pedir: "Compare os resultados deste mês com os três anteriores e destaque as maiores mudanças."
A análise ainda precisa ser conferida, especialmente quando envolve decisões financeiras ou informações sensíveis.
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Outra tarefa que pode ser acelerada é a elaboração de relatórios.
Em vez de começar uma página em branco, o profissional pode fornecer dados, anotações, documentos e resultados e pedir que a IA organize o material em uma estrutura definida.
Um comando simples pode solicitar um relatório com contexto, principais resultados, problemas identificados e próximos passos. Depois, cabe ao profissional revisar números, fontes e conclusões antes de compartilhar o documento.
A automação pode ir além de simplesmente conversar com um chatbot. Algumas ferramentas permitem programar tarefas recorrentes para que a IA execute determinadas instruções em horários definidos.
No ChatGPT, por exemplo, o recurso Tasks permite criar tarefas únicas ou recorrentes, como receber um briefing de notícias em determinado horário.
A lógica é simples: definir a tarefa, estabelecer a frequência e revisar o resultado. Dependendo da ferramenta, também é possível conectar diferentes etapas de um fluxo.
A melhor forma de testar automação é escolher uma tarefa que seja repetitiva, previsível e de baixo risco.
Antes de automatizar, vale responder a três perguntas:
Se as respostas forem positivas, ela pode ser uma boa candidata. O uso de agentes de IA também está avançando nas empresas: no Work Trend Index 2025, 46% dos líderes disseram que suas organizações já utilizavam agentes para automatizar fluxos ou processos.
O objetivo não precisa ser entregar uma tarefa inteira para a IA. Em muitos casos, o ganho está em eliminar etapas manuais e deixar para o profissional aquilo que exige julgamento, contexto e responsabilidade.
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