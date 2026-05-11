Esporte

Pré-lista de Ancelotti pode marcar retorno de Neymar à Copa do Mundo 2026

Jornal espanhol destaca atuação do camisa 10 contra o Bragantino e afirma que brasileiro “se recusa a desistir”

Neymar: astro brasileiro ainda sonha com a vaga no Mundial (Foto de Ricardo Moreira/Getty Images))

Neymar: astro brasileiro ainda sonha com a vaga no Mundial (Foto de Ricardo Moreira/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 11 de maio de 2026 às 10h48.

Neymar segue com a esperança de ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. O jogador vem atuando pelo Santos e, contra o Bragantino, no último fim de semana, teve uma boa atuação.

A maneira como Neymar se portou em campo chamou a atenção do jornal espanhol AS, que elogiou o brasileiro, afirmando que ele "se recusa a desistir" da vaga na Copa de 2026.

Contra o time de Bragança, o camisa 10 do Peixe marcou o primeiro gol da vitória e foi tratado pelo AS como protagonista da equipe da Baixada Santista.

"Neymar se recusa a desistir e fez uma de suas melhores partidas dos últimos meses na vitória do Santos sobre o Bragantino. O atacante marcou o gol mais importante, o primeiro, pouco antes do intervalo, colocando sua equipe no caminho para uma vitória que a tira da zona de rebaixamento", escreveu o diário em sua publicação.

“A atuação do camisa 10 na Vila Belmiro foi a de um jogador ansioso para provar seu valor, conquistar a torcida e liderar o Santos”, seguiu o jornal espanhol.

Além do gol, a presença ativa de Neymar durante o jogo também chamou a atenção. O atleta venceu seis de nove duelos disputados e foi ovacionado pela torcida ao ser substituído na reta final do jogo.

Neymar tenta convencer Ancelotti

Pensando na Copa do Mundo de 2026, o jogador tenta convencer Ancelotti de que merece a convocação para o torneio.

O brasileiro ficou de fora de todas as convocações do treinador italiano, mas ainda tem esperanças de estar na lista final. Na pré-lista, com 55 nomes, enviada nesta segunda-feira, 11, há a expectativa de que o atleta esteja presente.

A convocação oficial da seleção brasileira acontece na próxima segunda-feira, 18. Depois, os atletas se apresentam no dia 25 na Granja Comary para iniciar os treinamentos visando o Mundial.

Em pesquisa realizada pelo IBGE, em abril, mais de 50% da população brasileira gostaria de ver Neymar no torneio dos Estados Unidos, México e Canadá.

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