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Aos 18 anos, jovem fatura US$ 1,4 milhão por mês com app de IA criado no quarto de casa

Fundador da Cal AI, Zach Yadegari alia domínio técnico à gestão financedaira estratégica para escalar seu negócio no competitivo mercado de tecnologia

Aos 18 anos, jovem fatura US$ 1,4 milhão por mês com app de IA criado no quarto de casa

Aos 18 anos, jovem fatura US$ 1,4 milhão por mês com app de IA criado no quarto de casa

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 14h33.

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Na casa dos 18 anos e com o primeiro semestre da faculdade recém-iniciado, Zach Yadegari já ocupa o cargo de CEO de uma empresa com receita bruta mensal estimada em US$ 1,4 milhão

Zach fundou a Cal AI, um aplicativo que usa inteligência artificial para estimar calorias a partir de fotos de refeições. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Nascimento de uma ideia

Criado em maio de 2024 na casa dos pais, em Roslyn, Nova York, o app Cal AI nasceu de uma necessidade pessoal: Yadegari, que havia começado a se exercitar, considerava maçante preencher manualmente seus dados alimentares nos aplicativos de contagem de calorias disponíveis. 

A solução encontrada foi criar uma ferramenta que automatizasse esse processo com o uso de IA. O resultado foi um produto com mais de 8,3 milhões de downloads e uma base de usuários crescente, que já garante cerca de US$ 274 mil mensais em lucro operacional.

Estrutura corporativa sólida

Por trás da estética jovem e do estilo de vida exposto nas redes sociais, que inclui festas em mansões, carros esportivos e vídeos promocionais de alto impacto, o que se vê é uma operação financeiramente estruturada e com decisões corporativas estratégicas. 

A Cal AI conta com 30 funcionários e um orçamento mensal robusto: só com publicidade e marketing são gastos cerca de US$ 770 mil. Isso sem incluir custos com folha de pagamento, infraestrutura de software e serviços jurídicos e contábeis.

Próximos passos

O jovem CEO pretende deixar o comando da Cal AI em dois anos, seja por meio de venda ou nomeação de um novo líder.

 O objetivo é partir para uma nova empreitada dentro do universo da inteligência artificial. Ainda não sabe qual será o próximo produto, mas tem clareza de onde quer chegar: criar algo que “molde o futuro” e represente seu legado.

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Principais formas de atuação do especialista em IA;
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