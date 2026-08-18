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Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul?

Confira quem são os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026, suas propostas para o clima e a disputa no estado. Acompanhe!

Eleições Rio Grande do Sul: 7 candidatos disputam o cargo de governador (Gustavo Mansur)

Eleições Rio Grande do Sul: 7 candidatos disputam o cargo de governador (Gustavo Mansur)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 14h44.

Última atualização em 18 de agosto de 2026 às 15h03.

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A próxima eleição para governador está marcada para 2026. Nele, os eleitores de todo o país também votarão para presidente da República, além de senadores, deputados federais e estaduais. No Rio Grande do Sul, o cenário eleitoral movimenta diversos partidos, que já consolidaram suas apostas para ocupar o Palácio Piratini.

A disputa abrange frentes ideológicas distintas e nomes com histórico político na região.

Confira a lista dos candidatos confirmados que buscam o governo do Rio Grande do Sul em 2026, conforme dados apresentados à Justiça Eleitoral:

  • Cesar Pontes (PCO): Natural de Porto Alegre e formado em história, Pontes tem 69 anos e é professor aposentado. O político tenta pela primeira vez o cargo de governador e já havia disputado o pleito pela prefeitura de Porto Alegre no ano de 2024;
  • Gabriel Souza (MDB): atual vice-governador do estado, Souza busca a eleição para o governo como candidato da base aliada da gestão Eduardo Leite. Médico veterinário de formação, a candidatura do político conta com o apoio do atual governador, Eduardo Leite (PSD);
  • Juliana Brizola (PDT): Aos 51 anos, a candidata busca alavancar a frente progressista no estado. Neta do ex-governador Leonel Brizola, a política conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva;
  • Marcelo Maranata (PSDB): Aos 50 anos, o candidato concorre pela coligação do PSDB;
  • Priscila Voigt (UP): Aos 35 anos, Voigt representa o diretório gaúcho da Unidade Popular. A candidata disputa a liderança do executivo estadual pela primeira vez;
  • Rejane de Oliveira (PSTU): Aos 65 anos, a professora aposentada concorre pela segunda vez ao Palácio Piratini. A política tem atuação marcada pela liderança no Cpers-Sindicato e no Sindicato de Professores da Educação Privada (Sinpro);
  • Zucco (PL): Aos 51 anos, o atual deputado federal pelo Partido Liberal concorre ao governo estadual em 2026. O político tem apoio do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Quais as principais propostas dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul?

Para entender a visão de cada candidato, as propostas costumam estar alinhadas às diretrizes do partido. Os candidatos do campo progressista, como Juliana Brizola (PDT), Priscila Voigt (UP) e Rejane de Oliveira (PSTU), focam discursos na proteção dos direitos trabalhistas e ampliação dos serviços de saúde pública.

Priscila Voigt (UP) e Rejane de Oliveira (PSTU) também defendem a revogação de benefícios fiscais a grandes empresas e ao agronegócio, além da reestatização de serviços e infraestrutura do estado.

Candidatos como Gabriel Souza (MDB) defendem a manutenção do equilíbrio fiscal do estado, além de propor a continuidade das políticas de segurança estaduais por meio da manutenção e ampliação do RS Seguro. O candidato Marcelo Maranata aposta na gestão compartilhada do desenvolvimento com entidades de classe.

Já Zucco (PL) destaca pautas de segurança pública e políticas com viés conservador.

Quais as principais propostas climáticas dos candidatos para o estado?

As catástrofes climáticas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos anos, especialmente as enchentes históricas, colocaram as propostas para o clima no centro do debate eleitoral.

A pauta de reconstrução do estado é transversal e os candidatos de oposição propõem medidas voltadas ao gerenciamento dos impactos causados por desastres climáticos.

Priscila Voigt (UP) apresenta medidas que focam na recuperação de diques e estruturas de contenção no estado, além da disponibilização de habitações para os afetados pela enchente de 2024.

A candidatura de Gabriel Souza (MDB), que participa da atual administração, defende a continuidade dos programas de auxílio estabelecidos e o remanejo habitacional de famílias e cidadãos que residam em áreas sujeitas a enchentes ou outros riscos ambientais.

Quando vai ser a eleição para o governo do Rio Grande do Sul?

O primeiro turno das eleições de 2026 será realizado no dia 4 de outubro.

Para o cargo de governador, se nenhum dos candidatos conquistar a maioria absoluta dos votos válidos (ou seja, mais de 50% dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos), a decisão ocorrerá em um segundo turno. Caso isso aconteça no estado, os eleitores gaúchos retornarão às urnas no dia 25 de outubro de 2026 para definir o próximo chefe do Executivo.

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