Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul?

Eleições Rio Grande do Sul: 7 candidatos disputam o cargo de governador (Gustavo Mansur)
Colaboradora
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 14h44.
Última atualização em 18 de agosto de 2026 às 15h03.
A próxima eleição para governador está marcada para 2026. Nele, os eleitores de todo o país também votarão para presidente da República, além de senadores, deputados federais e estaduais. No Rio Grande do Sul, o cenário eleitoral movimenta diversos partidos, que já consolidaram suas apostas para ocupar o Palácio Piratini.
A disputa abrange frentes ideológicas distintas e nomes com histórico político na região.
Confira a lista dos candidatos confirmados que buscam o governo do Rio Grande do Sul em 2026, conforme dados apresentados à Justiça Eleitoral:
Para entender a visão de cada candidato, as propostas costumam estar alinhadas às diretrizes do partido. Os candidatos do campo progressista, como Juliana Brizola (PDT), Priscila Voigt (UP) e Rejane de Oliveira (PSTU), focam discursos na proteção dos direitos trabalhistas e ampliação dos serviços de saúde pública.
Priscila Voigt (UP) e Rejane de Oliveira (PSTU) também defendem a revogação de benefícios fiscais a grandes empresas e ao agronegócio, além da reestatização de serviços e infraestrutura do estado.
Candidatos como Gabriel Souza (MDB) defendem a manutenção do equilíbrio fiscal do estado, além de propor a continuidade das políticas de segurança estaduais por meio da manutenção e ampliação do RS Seguro. O candidato Marcelo Maranata aposta na gestão compartilhada do desenvolvimento com entidades de classe.
Já Zucco (PL) destaca pautas de segurança pública e políticas com viés conservador.
As catástrofes climáticas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos anos, especialmente as enchentes históricas, colocaram as propostas para o clima no centro do debate eleitoral.
A pauta de reconstrução do estado é transversal e os candidatos de oposição propõem medidas voltadas ao gerenciamento dos impactos causados por desastres climáticos.
Priscila Voigt (UP) apresenta medidas que focam na recuperação de diques e estruturas de contenção no estado, além da disponibilização de habitações para os afetados pela enchente de 2024.
A candidatura de Gabriel Souza (MDB), que participa da atual administração, defende a continuidade dos programas de auxílio estabelecidos e o remanejo habitacional de famílias e cidadãos que residam em áreas sujeitas a enchentes ou outros riscos ambientais.
O primeiro turno das eleições de 2026 será realizado no dia 4 de outubro.
Para o cargo de governador, se nenhum dos candidatos conquistar a maioria absoluta dos votos válidos (ou seja, mais de 50% dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos), a decisão ocorrerá em um segundo turno. Caso isso aconteça no estado, os eleitores gaúchos retornarão às urnas no dia 25 de outubro de 2026 para definir o próximo chefe do Executivo.