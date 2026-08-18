Memphis joga na quinta? Veja se atacante pode entrar em campo contra Rosario Central

O reencontro entre Memphis Depay e o Corinthians pode acontecer já nesta quinta-feira, 20. Após uma reviravolta nas negociações pela renovação, o atacante voltou ao CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira, 18, para concluir os últimos detalhes do novo contrato, que terá validade até meados de 2028.

A expectativa no clube é de que a documentação seja finalizada e o jogador tenha o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF ainda nesta terça. Se isso acontecer, Memphis poderá ser relacionado para o duelo contra o Rosario Central, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

Memphis será titular contra o Rosario Central?

A tendência é que o camisa 10 não comece a partida entre os titulares. Sem atuar desde 25 de junho, quando defendeu a Holanda na vitória sobre a Tunísia pela Copa do Mundo, Memphis passou por um período de descanso após a competição e não participou dos primeiros compromissos do Corinthians após a pausa do calendário.

Por isso, caso esteja regularizado a tempo, a comissão técnica de Fernando Diniz deve utilizar o atacante de forma gradual. A expectativa é de que ele comece no banco de reservas e entre no decorrer da partida, com uma carga estimada entre 30 e 45 minutos.

A presença de Memphis, porém, ainda depende de duas etapas: a assinatura do novo vínculo e a regularização do jogador junto à CBF. O atacante já está inscrito na Libertadores, o que elimina uma das principais barreiras para sua utilização.

Novo contrato com o Corinthians

Osmar Stabile confirmou a renovação na noite de segunda-feira, após o Conselho de Orientação (Cori) do clube dar parecer favorável à permanência do jogador. O órgão tem caráter consultivo, portanto a decisão final cabia ao presidente.

O novo acordo será válido até o meio de 2028. Segundo Stabile, Memphis aceitou reduzir de maneira significativa os valores inicialmente previstos, o que permitiu ao Corinthians retomar a negociação.

A renovação encerra, pelo menos por enquanto, uma novela que se arrastava havia quase dois meses. Na semana passada, Stabile havia anunciado que não assinaria o novo vínculo, citando preocupações com a situação financeira do clube. Depois, diante da pressão da torcida e de novas conversas com o estafe do atacante, a negociação foi reaberta.

Além da redução dos valores acertada com Memphis, houve movimentação de parceiros comerciais para ajudar a viabilizar a permanência do holandês. A Fatal Fans chegou a sinalizar um possível aporte de até R$ 10 milhões, condicionado à participação de outros patrocinadores.

Memphis volta em momento importante para Diniz

O retorno do atacante pode representar uma alternativa importante para Fernando Diniz. O treinador tem enfrentado problemas para montar o setor ofensivo do Corinthians nas últimas semanas.

Yuri Alberto está afastado por causa de uma lesão muscular de grau 2 na parte posterior da coxa direita. Kayke ainda se recupera de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, enquanto Vitinho está em processo de recuperação após um procedimento no menisco do mesmo joelho.

Nesse cenário, Memphis pode ganhar espaço rapidamente, ainda que a comissão técnica precise controlar sua minutagem por causa do longo período sem partidas.

Durante as férias, o atacante manteve a preparação física individual com Diego Pereira, profissional que fazia parte da comissão técnica de Ramón Díaz no Corinthians. A tendência é que ele continue acompanhando Memphis no trabalho diário.